台積電躍台股股東人數最多人氣王　超車00878

▲台積電股價跌破千元吸引股民搶進。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）跌回千元以下搶短買盤進駐，根據集保中心今（20）早公布最新股東人數，台積電睽違10個月重新站回130萬人以上，且衝至133萬餘人，單周股東人數狂增8萬8817人，一口氣超車中鋼（2002）與號稱國民ETF的國泰永續高股息（00878），並從00878手中奪走台股人氣王。

集保中心今公布統計至19日上市櫃公司股東人數中，台積電以133萬3860人居冠，其次是00878的131萬5606人（單周增1萬2088人），排名第三是中鋼（2002）的129萬6935人（單周減少660人），第四是元大高股息（0056）的108萬5994人（單周增1萬9478人），這也是目前惟4股東人數破百萬的台股人氣王。

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過去台積電和中鋼二家輪流爭國內股東人數最多上市公司，台積電在去年10月股東人數130萬餘人一路往下滑，讓中鋼重拾寶座，不過隨著今年以來ETF超熱買氣，5月下旬00878股東人數首見超車中鋼，穩坐寶座二個月後再交出去。

從股東人數也可以看出投資族偏好，上半年ETF買氣超旺，隨著新加入市場ETF跌破發行價，人氣漸退燒，轉向因AI題材帶動業績旺的不得了的台積電身上。

台積電在本（7）月4日首見站上1000元的創下歷史的一刻，但碰到美國總統大選衝擊全球股市，昨（19）日跌回千元，市場驚見千元以下搶短買氣，讓台積電股東人數衝破130萬人，重回去年10月130萬人的門檻，不過距離台積電在2022年11月初創下149萬餘人的高峰還有一段距離。

