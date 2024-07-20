Google宣布！　9月起「4大類App」不得上架

▲Google官方宣布9月起「4大類App」禁上Google Play。（圖／攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

為了提高Google Play上軟體的安全性，Google官方日前宣布即將打擊一些垃圾軟體，宣布自8月31日起，有「四大類App」不得上架Google Play，已上架的軟體也會遭到刪除。

根據Google官方網站資料顯示，自2024年8月31日起，Google Play將實施新的政策變更，以提升應用程式的品質和用戶體驗。這次更新的重點在於提升應用的基本功能和內容標準，確保應用能夠提供穩定、響應迅速且吸引人的用戶體驗。

在這項新政策中，所有上架Google Play的軟體，如果有缺乏基本功能、內容貧乏或是無法正常運作，將會直接被移除。具體來說，軟體當機、強制關閉或故障，這些異常運行的情況將被嚴格禁止。另外一些無法安裝、安裝後無法運作、運作後沒有回應的軟體也在此列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整體而言，Google官方主要是打擊下列四種App：

1.沒有特定功能的靜態軟體，像是僅呈現單純文字，沒有其他內容的軟體。

2.內容極少且無法提供吸引人用戶體驗的應用，像是僅供一張或少數圖片的桌布軟體。

3.軟體本身不具備任何功能，或是功能無法運作。

4.主要功能為產生當機、強制關閉、無法運作，或是安裝後無法運作的軟體

延伸閱讀

▸ 剛錄取…同事竟突攔住狂曝「公司黑幕」 她秒決定離職

▸ 可不可女店員道歉！媽媽出面曝「女兒慘況」 苦主哥哥發聲了

▸ 交到高富帥「躺下也很高」！下秒妹子崩潰分手 勸世5點母湯碰