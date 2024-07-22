美股「科技7巨頭」財報周來臨　Google、特斯拉打頭陣

▲美國重量級科技股財報開獎本周陸續起跑。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國科技巨頭在聯準會降息押注、對晶片製造商實施更多貿易限制的威脅以及擔憂AI被誇大下，投資者從高漲的巨型股轉向風險較高、落後的市場部分，市場認為下一波AI股表現仍需看7大重量級科技股財報表現而定，將由Google母公司Alphabet與特斯拉打頭陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美科技巨頭財報時間。（資料來源：各公司、圖／ETtoday整理）

重量級美國科技廠公告財報來臨，Google母公司Alphabet與特斯拉皆預計於美國時間2024年7月23日公告財報，IBM預定7月24日公告財報，微軟、超微預計於美國時間7月30日公告財報，社群平台META、IC大廠高通財報落在美國時間31日，8月第1天則有蘋果、亞馬遜、英特爾等大廠接棒釋出第2季業績。

不過，資安公司CrowdStrike造成全球電腦系統大當機的事件，預計要到8月底才會在財報上揭露業績影響。

《彭博社》引用富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示：「有很多理由認為，未來一年科技業將變得不那麼友好。」分析師認為在這些層面上，一切都必須順利進行。

AI寵兒輝達（NVIDIA）單周下跌8.8%、亞馬遜跌5.8%。《彭博社》指出，由於華爾街預測科技巨頭的利潤成長將放緩，交易員正在將今年的利潤投入成本較低的領域，例如受益於較低借貸成本的小型股，以及醫療保健等收益較低的行業。會振作起來。這一切都加劇了人們對下周的關注，屆時主要科技公司將開始報告季度業績。

標普500指數因19日下跌 0.7%，導致單周下來跌2%，為4月來最差，但是標普 500 指數到 2024 年以來上漲約 15%，其中大部分漲幅是由最大的科技股帶來的；那斯達克 100 指數在單周下跌 3.6%。道瓊工業指數周五下跌 377.49 點，但全周仍上漲0.7%。