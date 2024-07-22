瞄準健康美麗商機　貿協攜醫美保健業者前進東南亞

▲12家台灣醫美保健業業者共赴印馬爭取東協健康美麗商機。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署攜手貿協舉辦「2024年台灣醫美保健業赴東南亞拓銷團」，帶領12家台灣優質業者，於7月14至20日前進印尼雅加達及馬來西亞吉隆坡，協助台灣業者打入當地的健康美麗市場。經由參訪拜會及媒合洽談，與兩地業者密切交流，洽談場次超過232場，後續預估商機近200萬美元。

本次醫美保健拓銷團成員包括台塑生醫、葡萄王生技、綠茵生技、麗彤生醫、婕英生技、食在加分、捷納生技、瑛維翠斯、日和士林、君綺國際診所、北投健康管理醫院、諾貝爾醫療團等12家業者，提供包括營養保健品、醫美級保養品以及高階健檢和醫美等台灣優質產品及服務。

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由於印尼近期開始有知名藝人強調自己出國做醫美或醫療服務，當地知名大型旅行社Chan Brothers Travel Indonesia，特地前來了解北投健康管理醫院的高端健檢、君綺國際診所的全方位醫美服務，以及諾貝爾醫療集團的眼科及醫美服務，盼抓住這股趨勢，與台灣業者合作規劃觀光醫療行程。

台灣保健品大廠葡萄王生技和綠茵生技研發的獨特保健品原料，也獲得印尼知名藥廠PT. Galenium Pharmasia Laboratories青睞，前來尋求合作機會；馬來西亞成功集團旗下的大型企業Cosway(M) Sdn Bhd，以及馬來西亞最大美容連鎖集團之一的Clara International Beauty Group，也特別前來與台灣業者洽談，盼合作拓展新商機。

團長「食在加分」執行長陳惠南表示，去年透過貿協的拓銷團，順利在馬來西亞找到經銷商，此次不但又接到馬國經銷商下新訂單，還接觸到許多潛在新客戶，看好防彈咖啡等體重管控類保健食品在東南亞市場的潛力；副團長「婕英生技」董事長江幸純觀察到，當地民眾很關心頭皮養護及落髮問題，最新外泌體技術的生髮產品，吸引不少美容沙龍機構業者前來洽詢並索取報價，後續商機可期。

除安排洽談，該團特別安排在雅加達和吉隆坡兩地參訪連鎖藥妝通路。Boston Health & Beauty Shop為印尼知名連鎖藥妝店之一，由採購總監Ms.Yuliss Hewis向團員介紹印尼消費偏好及當地熱銷商品；Alpro Pharmacy為馬來西亞連鎖藥局龍頭，在馬國有超過300間門市，店內已引進部分台灣的保健品和美妝保養品，對台灣的創新及高品質產品有高度興趣。藉由實地了解美妝保健品零售通路現況了解當地競爭對手產品特性與定價，團員皆表示獲益良多。



印尼為東南亞最具潛力的美妝保養品市場，坐擁2.8億人口，龐大的年輕消費人口對美麗有強烈追求，2020年到2023年期間印尼化妝保養品市場年均複合成長率高達11.9%；另東南亞國家普遍嗜甜，馬國超過半數成年人有體重過重或肥胖問題，更是亞洲糖尿病人數最多的國家，平均每6個成年人中就有一人患糖尿病，對保健品有高度需求。

隨著印尼、馬來西亞等東協國家經濟升級，加上愛美天性與健康意識抬頭，引爆消費巿場對於美容和養生產品的龐大需求，為台灣企業提供了巨大商機。台灣在醫美、美妝及美容保健與健康食品等方面具有豐富的經驗和技術，貿協將持續整合拓銷資源協助國內廠商推廣台灣醫美保健業前進東南亞。