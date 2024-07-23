00940規模首跌破1700億　巨嬰第2波配息仍可期

▲台北股市大跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾91萬投資人的元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌以來首見規模跌破1700億元大關！受到台股回檔、投資人贖回等因素影響，元大投信公告00940資產規模在昨（22）日首度跌破1700億元大關，降至1696.22億元。不過法人認為，00940收益平準金仍有0.29元，「發錢實力」依然雄厚，月底前公告第2波配息仍可期待。

00940是國內首檔以10元發行價為號召的月配息高息ETF，由於採取股神巴菲特價值投資法則，與台股連結，募集期間市場轟動，今年3月18日成立時規模衝至1752億元，創下ETF募集紀錄，也因為一成立就超過多檔「前輩」，因此遭業界戲稱「巨嬰」。不過近期台股震盪劇烈，00940規模、每股淨值都出現下滑。

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受此影響，有投資人開始擔心00940規模「消風」影響配息，不過法人指出，主流的高股息ETF配息主要來自於三部份，現金股息，資本利得，收益平準金，淨值與規模都不如成立時，配息主要來源只剩現金股利，那配息能力才會變差。

不過法人指出，00940前波每股配0.05元、年化配息率約6%，由於22日淨值組成中收益平準金仍有0.29元，以此推算就算淨值不變，每次都配0.05元也可以穩定配發半年，市場不必過度擔心。

00940昨日以每股9.8元作收，跌破10元發行價，每股淨值9.77元，小幅溢價0.03元。