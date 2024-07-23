凱米颱風來襲　經濟部開設二級災害應變小組

▲經濟部長郭智輝視導首颱凱米應變。（圖／經濟部）

記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風持續靠近台灣，經濟部開設二級災害緊急應變小組，經濟部長郭智輝今（23）日與水利署、台水、台電視導聽取應變執勤報告，強調「無恃颱風不來，恃吾有以待之」，寧可寬估提早因應，降低颱風若引起災害的影響，對於都市人口稠密區、醫院長照機構、機場高鐵車站等重大設施，要穩定水電供應。

水利署說明，凱米颱風已於昨日23時30分發布海上颱風警報，經濟部災害緊急應變小組也進行二級開設進駐執勤，已盤點各縣市內外水易致災熱點，並加強瓶頸段清淤，對於易道路中斷形成孤島如新北烏來、花蓮太魯閣、南投廬山、高雄六龜寶來等脆弱地區預布機具待命。

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水利署指出，對於本次颱風期間碰到天文大潮，要與地方政府互通情資加強聯繫，協助於沿海及降雨熱區等易淹水地區預布防水擋板、抽水機具及人員待命，注意臨水、破堤工地防颱措施，人員、機具待命並預留作業時間，並注意涵洞地下道預先交通管制，讓災害減至最低。

對於颱風仍可能發生局部停電、停水災情狀況，台電已於小琉球、綠島、蘭嶼孤島地區預先派遣27人及10輛工程車準備；台水預先評估花蓮0403震後造成原水高濁度已擬妥因應措施並增加調度4輛水車支援供水。

水利署也呼籲民眾做好防颱避災準備工作，避免前往山區活動或海邊觀浪，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低。

台水也提醒，颱風挾帶的豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，建議民眾提早儲水防颱；若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。