宏碁高樹國：AI PC有很多新應用　不會元年「就變成圓寂」

▲宏碁營運長高樹國（右三）參與「迎向AI新時代」產業座談。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

電腦品牌廠宏碁（2353）營運長高樹國23日指出，以前常聽到今年是「某某元年」，然後元年之後「某某就消失了，變成圓寂」，但他認為今年AI PC完全不同，AI就像當年網路出現一樣，讓PC多了很多新應用，因此，AI PC不會元年之後就「圓寂」。

高樹國出席台北市電腦公會「迎向AI新時代——從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談，參與AI落地、算力及人才培育的議題討論。談到今年熱門話題AI PC，他幽默表示，有些人說AI PC元年之後，就會圓寂、消失不見了。

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「事實上，AI PC的情形完全不同。」高樹國指出，網路出現後，PC市場出現了不同的變化，也增添了許多新的應用，在2009年出現智慧型手機，相機、MP3隨身聽沒落，很多人擔心PC也會受影響，但根本就沒有。

高樹國說，智慧型手機無法取代PC，很多工作都必須要在PC上完成，「從物理角度來看，智慧手機只能取代跟它大小相當、或更小的產品；PC因為體積大，可以裝載更多記憶體、算力來協作其他任務。」從PC需求衰弱，人們以為再也不需要PC時，又因為疫情的遠端教育讓PC需求反彈。

如今，AI PC的出現，就像是網路的加持，會有更多新應用出來，高樹國認為，當出現殺手級的AI應用，需求就會明顯上升，對消費者而言，可以使用AI PC來增加工作效率；對企業來說，更能利用各式各樣的AI應用來提升生產力。