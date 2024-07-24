快訊／凱米引發高屏3地區淹水警戒　屏東泰武鄉列一級

▲強颱凱米來襲。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

強颱凱米來襲，全台各地出現強風豪雨，中央氣象署也預估今天越晚風雨越大，經濟部水利署今（24）日下午3點也針對屏東、高雄3區發布淹水警戒，其中屏東縣泰武鄉列為一級。

根據水利署資訊，屏東縣泰武鄉時雨量達90.5毫米，列為淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，建請即時進行淹水通報及應變。

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高雄市旗山區、美濃區時雨量達64毫米，列為淹水二級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，建請即時注意淹水通報及應變。

另台南市青葉橋水位達24.09公尺，列為河川水位三級警戒，提醒民眾請遠離河川區域，如上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府進行疏散撤離。

此外，石門水庫、直潭壩、集集攔河堰、湖山水庫、白河水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫等目前正在放水中，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。

水利署長賴建信表示，颱風來臨前各所屬已完成主要水庫不同情勢操作策略擬定，後續各水庫管理單位會依實際降雨情形滾動檢討操作，在進行水庫蓄水同時，也會兼顧水庫排砂、沖淤及下游防洪安全。

賴建信指出，阿公店水庫目前空庫排砂中，石門水庫及德基水庫已進行調節性放水，石門水庫在下午1點由排砂隧道增量調節放水，而白河水庫及曾文水庫預計分別今日下午1點及6點開始調節性放水，另翡翠及湖山水庫也會視降雨情形進行調節放水。