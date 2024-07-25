台股停牌「台積電ADR摔近6％」　謝金河：若開盤恐跌600點

▲台股近期動盪。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風來襲，全台連續2天放颱風假，台股也停牌2天，美股這2天也回檔修正、主要指數都收跌，若是台股開盤勢必受到衝擊，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台股高掛免戰牌，今天若開盤恐凶多吉少」為題發文，指出台積電ADR跌近6％，若回推台股，恐怕至少跌600點，台股總要開盤，老人與狗的乖離修正仍將持續，基本面好先看季線，基本面不夠強大可能到半年線。

以下為謝金河臉書全文：

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凱米颱風襲台，台灣因颱風天放假，正好是美股回檔大修正，今天道瓊工業指數下跌504.22，標普跌128.61，Nasdaq跌654.94，跌幅3.64%，跟台灣命運相連的費城半導體指數大跌292.25，跌幅5.41%⋯⋯

今天眾多半導體股慘跌，台積電ADR跌5.9%，從最高的193.47跌到159.59美元，跌幅17.51%，市值蒸發逾1100億美元，如果用台積電的跌幅回推台股，今天至少要跌600點以上。

大多數漲幅很大的半導體股，這個回合修正都很激烈，像ASML從1110.09跌到870.76，跌幅21.56%，也導致荷蘭股市加速下跌。輝達分割後，從140.76跌到113.44美元，也跌了19.51%；AMD跌22.82更慘，最近的美超微跌勢也很猛烈，今天下跌逾9.5%，AVGO分拆後也跌18.27%，高通跌21.5%。

今天跌最慘的是Tesla，預告財報不佳，淨利連續4個季度衰退，毛利率從16.4%降到14.6%，股價大跌12.33%，從271跌到214.71美元。這一次股價彈升後，終於要面對基本面。

接下來台股總要開盤，老人與狗的乖離修正仍將持續，基本面好的，先看季線，基本面不夠強大的，可能到半年線。這次很多PC大廠修正到年線以下，像緯創、技嘉、光寶都是小狗跑到主人後面的代表性！