124萬存股族注意！3官股金融業宣布 8／8除息

財政部泛公股金融業配息陸續公告，包括第一金（2892）、兆豐金（2888）與台企銀（2834）皆敲定8月8日除息，由於3家公司共擁有124萬股民，市場關注填息實力。

拜登退選台股動盪！ 專家曝5檔高息ETF買點浮現

美國總統候選人川普與拜登18日不約而同拿半導體業開刀，川普表示台灣搶走美國晶片生意，提出保護費論；甚至加大力度要展開中美貿易戰，如今下半年，台股危機似乎不單單只是半導體的衝擊而已，甚至還包含川普上台可能帶來的通膨危機。

美大選干擾全球股市 專家：搶短一口氣投入要有勇敢的心臟

台灣在放颱風假的同時，全球金融市場還是持續在運作的。美國股市昨天仍然處於政治的不確定性因素，呈現下跌趨勢。

濁水溪口暴漲 經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

凱米颱風侵襲全台，強風豪雨不斷釀災情，更傳出濁水溪口暴漲、上千人緊急避難，對此，經濟部水利署澄清，「濁水溪流域沒有潰堤、也沒有溢堤」，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

凱米帶來9.7億噸水量！ 曾文+烏山頭灌3億噸居冠

凱米颱風為全台帶來豐沛降雨，各大水庫也皆有進帳，根據水利署統計，2天降雨共計替全台水庫帶來9.7億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量達3億噸，年底前應供水無虞。

凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒 51區列為一級

凱米颱風雖持續減弱，但颱風外圍環流及西南氣流仍帶來旺盛水氣，根據經濟部水利署上午10點發布最新資訊，南投、嘉義、屏東、高雄、台南等5縣市、共57區列為淹水警戒，其中有51區列為一級警戒。

台股停牌「台積電ADR摔近6％」 謝金河：若開盤恐跌600點

凱米颱風來襲，全台連續2天放颱風假，台股也停牌2天，美股這2天也回檔修正、主要指數都收跌，若是台股開盤勢必受到衝擊，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台股高掛免戰牌，今天若開盤恐凶多吉少」為題發文，指出台積電ADR跌近6％，若回推台股，恐怕至少跌600點，台股總要開盤，老人與狗的乖離修正仍將持續，基本面好先看季線，基本面不夠強大可能到半年線。

凱米威力太強！全台近54萬戶曾停電 還有9.2萬戶待搶修

凱米颱風襲台，強風豪雨影響全台各地，根據台電統計，截至今（25）日上午9時，全國曾停電戶數近54萬戶，其中約82％已修復，剩下逾9.2萬戶待搶修。

凱米襲台！全國超過36萬戶曾停電 還有近3.8萬戶待搶修

強颱凱米來襲，全台各縣市都有強風豪雨，根據台電統計，截至今（24）日晚間6時，全國曾停電戶數逾26萬戶，其中有將近8成已修復，目前還有近5.4萬戶待搶修。

斷頭賠售「房地合一稅」竟跑不掉！ 國稅局揪她殺價購屋釀禍

繳不起房貸，斷頭賠售竟然也要繳房地合一稅！高雄國稅局今（24日）揭露特殊案例，一名女子主張還不起超過千萬元的房貸，以低於入手價30萬元的方式轉手，但被國稅局查出她在購屋時以做室內裝潢費用殺價180萬元，申報轉手時卻沒把殺價款納入，遭要求補稅，這名女子最後只好向納稅者權利保護官求救，酌減應納稅額。