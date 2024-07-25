不是不想上班！大票哭「怕爆1事」求繼續放假：不開就不跌

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風來勢洶洶，幾乎全台都放了2天颱風假，台股也停牌2天，就有網友怕爆一件事，「台積電ADR跌5%多了，週五開盤應該會很刺激吧！有沒有週五台股怎麼開的八卦？」就有人秒QQ，「繼續放，不開」、「再休一天」、「鎖起來拜託」、「看來需要再放一天假。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「週五台股怎麼開？」今（25）日清晨12點20分左右看台積電ADR跌5%多了，令他不禁直呼，「週五開盤應該會很刺激吧！有沒有週五台股怎麼開的八卦？」

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貼文一出，就有人秒QQ，「鎖起來拜託」、「看來需要再放一天假」、「繼續放救救台股」、「我同事在1050把買房基金丟進去，我該怎麼安慰他」、「放假就不會跌」。還有網友表示，「別擔心還有明天晚上可以跌」、「沒跌超過500點都算多軍贏」、「看股板還一堆人覺得躲崩」、「好幾個主管房子拿去抵押準備進場抄底」、「希望能連續跌個幾天，回半年線再來接」。

事實上，財信傳媒董事長謝金河就在臉書上以「台股高掛免戰牌，今天若開盤恐凶多吉少」為題發文，指出台積電ADR跌近6％，若回推台股，恐怕至少跌600點。

另外，大多數漲幅很大的半導體股，這回合修正也很激烈，ASML從1110.09跌到870.76，跌幅21.56%，也導致荷蘭股市加速下跌。輝達分割後，從140.76跌到113.44美元，也跌了19.51%；AMD跌22.82更慘，最近的美超微跌勢也很猛烈，下跌逾9.5%，AVGO分拆後也跌18.27%，高通跌21.5%。

不過，台股總要開盤，謝金河就說，「老人與狗的乖離修正仍將持續」，基本面好先看季線，基本面不夠強大可能到半年線，「這次很多PC大廠修正到年線以下，像緯創、技嘉、光寶都是小狗跑到主人後面的代表性！」