凱米太強！全台70.8萬戶曾停電　台電：拚今晚復電99％

▲台電持續搶修停電災區。（圖／台電提供）



記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風帶來強風暴雨席捲全台，根據台電統計，截至今（25）日下午3時，全國累計曾停電超過70.8萬戶，至今修復近62萬戶、復電率逾87％；台電表示，除因道路嚴重坍方、路樹倒塌等尚需搶通才能搶修等少部分地區，其餘停電都將努力於今晚復電，目標復電率99％。

台電說明，截至今日下午3時，全國曾停電戶數累計達70萬8515 戶，其中已修復61萬9922戶、復電率逾87％，剩下8萬8593戶待搶修，包括高雄市24,305戶、台南市13,720戶、嘉義縣10,003戶、屏東縣9,470戶、雲林縣5,739戶、新北市5,111戶、南投縣4,855戶、新竹縣4,691戶、宜蘭縣3,104戶、新竹市2,212戶、花蓮縣2,107戶、台中市964戶、彰化縣859戶、苗栗縣475戶、台北市338戶、台東縣324戶、桃園市170戶、基隆市118戶及嘉義市28戶。

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台電表示，將在確保可搶修的安全情況下，持續全國動員搶修，因應颱風影響南移，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台中及彰化等5個區處共14班近百人次支援雲林、嘉義及鳳山等災情較嚴重地區。

台電指出，少部分山區因道路中斷影響搶修進度，台電除將隨時待命，於道路交通狀況排除立即投入搶修，近年因應部分易致災地區因聯外道路中斷，而無法入山即時搶修復電，台電將持續設置結合太陽光電、發電機、儲能設備及能源管理系統的微型電網，可於風災等突發狀況時自主供電運轉。