凱米帶來17.6億噸水量！　全台5水庫蓄水率100％

▲曾文水庫。（圖／記者林東良翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風逐漸遠離，3天下來為台灣帶來豐沛雨量，根據水利署統計，這3天降雨替全台水庫帶來17.6億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量近6億噸，南部地區年底前可望供水無虞，截至上午10點，共有5座水庫蓄水率100％。

根據水利署統計資訊，自7／23上午7時至7／26上午7時，凱米颱風預計總降雨入流量為17億6535萬噸，其中有10億9051萬噸降雨已流到水庫，剩下6億7484萬噸仍在集水區，未來幾天就會慢慢流到水庫。

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若以各大水庫來看，曾文+烏山頭水庫預估總降雨入流量為5.95億噸，截至今日上午10點蓄水率已近9成；德基水庫預估總降雨入流量為2.9億噸，蓄水率90.14％；石門水庫預估總降雨入流量為1億9690萬噸，目前蓄水率達96％。

截至今日上午10點，石門水庫蓄水率96.09％、翡翠水庫77.52％、寶二水庫85.89％、永和山水庫94.27％、鯉魚潭水庫100％、德基水庫90.14％、日月潭水庫95.57%、湖山水庫100％、仁義潭水庫100％、白河水庫89.66％、烏山頭水庫100％、曾文水庫89.69％、南化水庫100％。

此外，目前石門水庫、青潭堰、直潭壩、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫、石岡壩、霧社水庫、明潭下池水庫、湖山水庫、內埔子水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫等正在放水中，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。