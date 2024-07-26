Google與DHL攜手永續減碳　運送裝置設備採永續燃油方案

▲Google採用DHL GoGreen Plus服務，以永續航空燃料方案降低物流運輸碳排放。（圖／DHL提供）

記者張佩芬／台北報導

全球物流領導品牌DHL國際快遞宣布與科技龍頭Google，展開GoGreen Plus合作，透過永續航空燃料(Sustainable Aviation Fuel, SAF)方案運送Google美洲、亞洲及歐洲地區的裝置設備，攜手推動航空物流運輸的永續減碳。

Google全球運輸部總監Omar Molina表示：「Google 已設立2030年在營運及價值鏈全面淨零排放的目標，而優化Google 裝置設備的全球運送方式是實現此目標的一大關鍵。DHL則積極推動淨零碳排，跟Google有共同願景，我們很高興能跟DHL 攜手合作，透過永續航空燃料運輸方案加速永續減碳的旅程。」

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DHL國際快遞全球執行長John Pearson表示：「透過在全球網絡佈署的永續航空燃料，DHL 很高興能提供Google及其他合作夥伴這項 GoGreen Plus服務。我們有信心跟Google的合作將激勵更多企業加入，透過投資永續航空燃料驅動低碳運輸服務。」

兩大企業在永續航空燃料方面的合作契機始於2023年4月，透過DHL舉辦的「永續物流時代高峰會」開啟一連串潔淨能源與綠色物流議題的對話。隨後，Google在同年6月展開為期4個月的GoGreen Plus試行計畫，並在計畫結束後擴大與DHL 的合作夥伴關係，正式採用GoGreen Plus服務。

DHL國際快遞於2023年推出GoGreen Plus永續航空燃料運輸服務，客戶可透過客製化方案降低貨件運輸過程中的碳排放當量。

永續航空燃料是目前航空界降低碳排放的主要措施，DHL 近年來大幅投資永續航空燃料，繼2022年與bp跟Neste簽署8億公升的SAF交易，去年再跟World Energy簽署7年合作協議，投資共6.68億公升SAF，大幅降低自身的碳足跡之餘，也加速GoGreen Plus服務的推出。

GoGreen Plus是DHL集團實踐2050年零碳排放承諾的重要措施，加速達成在2030年前使用30％永續航空燃油的中期目標。GoGreen Plus的嵌入式 (insetting)方案能協助客戶降低範疇三的碳排放，並遵循科學基礎減碳目標計畫 (SBTi)，使用GoGreen Plus的DHL客戶可針對個別貨件決定碳排放降低值及永續航空燃料的使用量，並列入自願性碳排放報告 (voluntary emission reporting)。

DHL在今年3月中曾宣布，GoGreen Plus永續航空燃料服務，在短短一年間展現成果，亞太地區已有超過12,000家企業採用，透過合約或MyDHL+線上平台選擇客製化SAF方案，降低物流碳排放降低值。