德魯里估貨櫃船運運價已到頂　達飛看市場需求趨於穩定

▲德魯里估市場運價已到頂，達飛航運看市場需求趨於穩定。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

昨(25)晚公布的德魯里貨櫃運費綜合指數(WCI)下跌2%至每大箱(40呎櫃)平均運費5806美元，與去年同期相比上漲了268%。德魯里估計市場運價已經到頂，但因紅海危機等因素，在一段時間內會保持現貨運價的下限。達飛航運則估計在補貨浪潮過後，今年晚些時候市場將趨於穩定，並在2025年保持相對平衡。船公司歐美線8月1日已經暫停推動漲價方案。

攬貨業者指出，本周台灣市場運價有下修，美西線每大箱運價自6700美元降到6200-6500美元，東岸自9800降到9700美元，歐洲線自8800-9300美元降到8500-8600美元，8月1日各船公司都沒有推漲價方案，8月中還要觀察。

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最新的WCI每大箱運價5806美元，比2021年9月疫情期間最高峰10,377 美元低44%，但比疫前2019年的平均運費1420美元高出309%，比10年平均2777美元高出1108美元(疫情期間運費被誇大)。

本周從上海到洛杉磯的運費下降了5%或354美元，至每大箱6934美元；從上海到熱那亞的費率下降了1%或82美元，至每大箱7645美元，從上海到紐約運價下跌4%，至每大箱9213美元；上海到鹿特丹平盤，每大箱維持8260美元。

全球第三大貨櫃船公司達飛海運昨日指出，裝箱航運公司報告稱，第二季度的貨運量年增6.8%。與今年前三個月相比，銷量也增長了6%以上，該公司財務長Ramon Fernandez說，美國企業在4-6月季度繼續補充庫存，部分原因是擔心與中國的地緣政治緊張局勢可能擾亂貿易，以及美國東海岸港口工人罷工的風險。

他在電話中對記者表示，強勁的銷量主要反映了整體經濟的穩健。他說：「支援需求的補充庫存的步伐與經濟活動是一致的，因此我們不擔心趨勢會突然逆轉。」

他補充說，今年到目前為止，該集團從中國到美國的出貨量增長了10%，是2023年全年增速的兩倍。在經歷了上半年的活躍之後，今年晚些時候將趨於穩定，並在2025年保持相對平衡，預計需求將保持穩定，而新船的湧入應該會減少。

由於需求旺盛，其競爭對手馬士基（Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）最近幾周都上調了全年利潤預期。 達飛輪船不提供財務預測。

該公司表示，由於葉門胡塞武裝分子的襲擊，從紅海改道的船隻再次吸收了過剩的船隊運力，達飛輪船將大部分船隻派往南部非洲。

費爾南德斯說，這明顯造成了摩洛哥丹吉爾和西班牙阿爾赫西拉斯港口的擁堵，這兩個港口已經成為地中海目的地的轉運樞紐，它們被剝奪了通過蘇伊士運河與亞洲的正常聯繫。

但他補充稱，亞洲港口的擁堵狀況已開始緩解。