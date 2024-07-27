揭AMD設研發中心祕辛　經部司長「與輝達差距越來越遠」成功說服

▲經濟部技術司拜訪在矽谷的AMD總部留影 。（圖／翻攝經濟部產業技術司司長邱求慧臉書）

記者高兆麟／綜合報導

美國晶片大廠超微（AMD）確定要在台灣設立研發中心！經濟部產業技術司司長邱求慧27日在臉書透露其間談判過程，他說，相對於4年前掌握不錯的時機點，成功招商股價還在歷史低點輝達（NVIDIA）來台設據點，這一次要遊說氣勢已經起來AMD困難度大增，不過團隊以「競爭對手（此指輝達）都早已來台，再不來，差距恐怕會被越拉越遠」打動AMD高階主管，一年後終於拍板定案。

以下是邱求慧臉書內容：

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上個月的台北電腦展，超微（AMD）的執行長蘇姿丰（Lisa Su）獲邀在大會進行開幕演講，很多媒體就在猜測，是不是AMD要在台灣設立研發中心？此時竟然有九個縣市都跳出來爭取AMD落地設點，但是經濟部和蘇姿丰都沒有證實這項傳聞。

本周經濟部郭智輝部長受媒體訪問，終於證實了這個傳聞，AMD確定準備來台灣設立研發中心，計畫期程三年，經濟部決議補助33.1億元，AMD則至少自籌53.3億元，計畫也附帶承諾願意引進50%的國外人才。

時間回推到2023年的8月，我趁著要到西雅圖開亞太經合會(APEC)的機會，和同仁商量要不要殺到矽谷的AMD去招商，就在前一個月，AMD的市值突破1700億美元，正式超越英代爾(Intel)，躍升為全世界市值最高的CPU廠，以及AI晶片的二哥。

相對於四年前，我們與輝達洽談來台設立研發中心，那時輝達股價來到148.6美元的低點，沒人看好輝達會帶來的這股人工智慧旋風，當時我們掌握不錯的時機點，換做今日的時空背景，全世界的國家都捧著大筆鈔票，搶著要吸引輝達去投資，所幸當時臺灣選擇了正確的時機，才撈到了這一條大魚。

但相對於輝達，當時AMD的氣勢已經起來了，談判的難度勢必提高。「還是要去試試看吧？」技術司的同仁一致這樣認為，但我們的談判策略是什麼？

8月9日，我帶著同仁來到矽谷的AMD總部，總部資深副總裁王啟尚（David Wang）帶隊親自接待，看起來頗看重這次會面。我開門見山地說「你們的競爭對手，已經在台灣做很大規模的研發布局，您們若不趕緊行動，差距恐怕會被越拉越遠」。這個開頭似乎效果不錯，AMD高階主管們，熱烈地輪番對我們提問，包括來台灣有什麼好處、研發的主題、和國內廠商、大學合作的方式、要不要設立AI超級電腦等。

經過近一年繁複的來回討論和審查，我們談定AMD在台成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊，除此之外，也由於超微的GPU和AI軟體平台，是採開放式的架構，我們也爭取AMD釋出更多的合作機會，共邀請33家國內廠商共同參與研發。總計計畫將可帶動新投資150億元，每年也為台灣培育AI人才超過1000人。

2024年6月5日，我們安排郭智輝部長與蘇姿丰執行長見面，但是怕在經濟部進出太受矚目，於是我們決定到Lisa下榻的東方文華會面，為了避開不必要的干擾，我們還安排從地下二樓進入會議室。所幸兩造見面相談順利，這個談了近一年的計畫，最後終於拍板定案。

回顧過去一年的洽商，台灣最終成功爭取到AMD來台，這不僅是對經濟部團隊的肯定，更顯示出台灣科技實力受到了國際的高度認可。希望大家仍持續保有信心，並努力提升科技，讓更多世界級的企業選擇台灣，共同推動產業創新與發展。

