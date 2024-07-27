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上海銀曾是金融資優生、今股價獨垂淚　謝金河：時代眼淚所致

▲▼上海銀行新落成總部大樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲上海商業儲蓄銀行新總部大樓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

金融業今年獲利大暴發，惟獨曾是金融資優生上海商業儲蓄銀行（5876）獨憔悴，本周二（23日）公告受子公司位於香港上海商業銀行影響增提備抵呆帳，財信傳媒集團董事長謝金河臉書發文指出，台股大漲，金融股市值創高，但上海商業儲蓄銀行連動兩岸三地情結，股價逆勢走跌，這不是經營不善，而是時代的眼淚所致。

上海商業儲蓄銀行在6年前上市掛牌，一上市躍升為金融股股王，而公司財務業務指標過去在業界也是首屈一指，但曾幾何時，因中、港經濟快速轉向，在香港子公司受到衝擊，使得上海商業儲蓄銀行今年以來股價跌掉一成，且以昨（26）日收盤價41.7元，更創下三年低點。

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以下是謝金河臉書：

在颱風過後，上海商業儲蓄銀行發布重訊，增提備抵呆帳損失，6月虧損21.57億元，上半年淨利57.25億元，Eps.1.18元，這是上海商業儲蓄銀行成立以來很少出現的情況，原因也跟中國有關。

上海商業儲蓄銀行連動兩岸三地情結，1915年實業家陳光甫創立上海銀行，1949年國共內戰，陳光甫逃到香港，他感慨說：今日國民黨與共產黨之爭，其實是一個社會鬥爭！陳光甫在1951年將上海銀行在香港子行升格為香港上海銀行，1954年上海銀行在台灣復業，登記為上海商業儲蓄銀行。架構上，台灣的上海商業儲蓄銀行控香港上海銀行57.6%，香港上海銀行又控在中國的上海銀行3%，這是跨越兩岸三地的銀行。

在中國經濟奔馳的年代，上海商業儲蓄銀行因為跨足香港，上海，也成了最大優勢。這些年榮家力精圖治，上海商業儲蓄銀行在1989年台灣錢淹腳目的時代，以每股千元以上賣掉中華開發股份，然後把民權東路上的美琪飯店買下來改建總行，今年總行拆除又改建成美侖美奐的鑽石型大樓。

不過，中國經濟快速轉換方向，在上海上市的上海銀行股價從30.97最慘跌到5.55人民幣，大多數中國的銀行都承擔房地產呆帳壓力，香港的上海商業銀行也受到衝擊。本來上海商業儲蓄銀行擁有的優勢，逐漸變成甜蜜的負擔。

今年台股大漲，富邦金控市值到1.3兆，國泰金控也曾到1兆，中信金逾8000億元，大多數的銀行股價都創新高，只有上海商業儲蓄銀行逆向走低，這不是經營不善，而是時代的眼淚！
 

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關鍵字： 上海商業儲蓄銀行股價下跌增提備抵呆帳兩岸三地情結中國轉向

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