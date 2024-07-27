不敵中國品牌　蘋果iPhone在中銷量跌出前5

▲蘋果手機在中國銷售量跌出前五大。（圖／路透）

文／中央社

今年第2季，蘋果iPhone在中國的智慧型手機銷量4年來首度跌出前5，落後於中國國產品牌。在中國智慧型手機市場整體呈現成長趨勢下，iPhone出貨量與市占率都下降，凸顯蘋果在中國市場面臨壓力。

第一財經26日報導，研究機構IDC報告顯示，蘋果iPhone手機第2季出貨量下降3.1%，在中國市場銷量排名跌出前5。25日市場研究機構Canalys的報告也顯示，今年第2季蘋果iPhone出貨排名退至第6，市占率降去年同期下降2%，占比14%。 今年第2季中國手機排名前5的品牌分別是Vivo、OPPO、榮耀、華為和小米。

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Canalys數據顯示，截至6月，蘋果iPhone在中國的總出貨量為970萬台，低於去年同期的1040萬台。相比之下，華為得益於4月份推出的新款Pura 70系列，智慧型手機出貨量在本季較去年同期成長41%至1060萬台。

報導指出，中國智慧型手機市場已連續3季成長，根據IDC數據，今年第2季中國智慧型手機出貨量重回7000萬部以上，成長8.9%至7160萬部。

Canalys研究分析師鐘曉磊表示，「國產廠商已經展現出市場領導地位，歷史上首次，中國大陸智能手機市場前5排名都由國產品牌占據。蘋果在中國市場面臨成長壓力，並積極專注於優化渠道管理」。

為了提高銷量，蘋果今年加強了中國市場的折扣力道，以吸引消費者。在今年5月的一場促銷活動中，蘋果部分iPhone機型降價幅度高達人民幣2300元（約新台幣1萬元）。 另外報導還提到，蘋果推出的首款AR頭戴裝置Vision Pro，自今年6月在中國市場發售以來，銷量也不理想。

目前Vision Pro仍可以隨時在門市買到，且接受14天內退貨。報導將Vision Pro的銷量不佳歸咎於應用程式不多、發展軌跡較慢，以及投入研發者較少。