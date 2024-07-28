台積電30年前徵才廣告曝光！月薪僅1萬2？　「過來人」揭震撼身家

▲民國79年的台積電，當時才剛成立沒多久，徵才廣告曝上班後起薪僅11800元。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

根據數據，「護國神山」台積電員工2023年平均年薪273.7萬元，加上傲人的福利，是許多人心目中的理想職場。不過近日有網友挖出民國79年的台積電報紙徵才廣告，上面日班起薪僅11800元、夜班則為16500元，讓不少人大呼意外。但有「過來人」表示，當時進入台積電的人，那怕只是技術員，退休後起碼都有2、3000萬身家。

一名網友在Dcard以「1990年 台積電招募廣告」為題發文，分享一張很有年代感的報紙廣告翻拍照，內容為「台灣積體電路製造有限公司，誠徵助理技術員：女性，高中（職）畢，無經驗可。日班工時為早上7點20分到晚間19點20分，起薪11800元；夜班工時為晚間19點20分到早上7點20分，起薪16500元。至於休息日則是工作2日、休息2日」，並強調有「全國最高的員工分紅計畫、1年14月保障薪資、每季獎勵獎金、除勞保外享子女配偶眷屬保險」等福利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO認為這個薪資僅是普通水準。（圖／翻攝Dcard）

原PO表示，這篇徵才廣告提供的技術員薪資，以當時薪資水準來說「真的普通」，他查詢過當時還是法商經營的家樂福，員工月薪大約2萬元左右，而他父親當時五專畢業，退伍後擔任洋酒業務，月薪收入大約有4萬元。

有不少網友看到這篇文章後大為吃驚：「日班11800元，薪水太低，有沒有搞錯？」「那時候櫃姐的薪資就30到40K左右，但幾十年後的現在也是30到40K左右」、「那時候景氣正好有很多工作選擇，出去跑業務之類的工時6小時，絕對超過20K」。

不過有熟知內情的網友透露，「同學姊姊差不多那時入職技術員，2017年退休，包含獎金股票聽說領超過3000萬」、「那個年代可是有發股票的好嗎？我剛進去就問了20年的技術員，他就拿了200多張了！」「當時是有配股的，所以3、5000萬應該是有的」。

延伸閱讀

▸ 昔慘賠9千萬…「它」又買進740張台積電 網估「再賠6千萬」笑：反指標

▸ 長時間待冷氣房恐得病 醫曝「最適宜溫度」定時做1件事

▸ 600張發票沒中半張「雲端專屬獎」 苦主怨：越來越難中…原因找到了