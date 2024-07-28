爸媽靠租金維生　弟吵婚後搬進去「只願給1萬」！2老出1招他秒暴怒

▲弟弟吵著要住進爸媽的出租房。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，弟弟最近吵著要結婚，並且搬入爸媽出租的房子，但是那間房的租金是爸媽的經濟來源，於是爸媽開出每月給26K的條件，弟弟一聽氣炸，還說住外面的原PO只要給5000元就好，只願意給1萬元，爸媽聽完氣到差點高血壓，貼文掀起網友討論。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，弟弟最近吵著要結婚，並打算搬入父母的出租房，但該房子的租金一直是父母的主要收入來源，為了維持生計，父母提出每月需支付26K，只要弟弟能夠負擔，就可以搬進去。

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弟弟對此感到不滿，「為什麼姊姊只要給5000元就好，我卻要付26K？」並強調平時都是他在家照顧父母，女友搬進來住後，每月都給1萬元，這番話讓兩老超傻眼，爸爸氣到差點暈倒，媽媽則是差點血壓升上來。

原PO傻眼表示，一直都住在公司宿舍，沒跟家裡住，弟弟跟弟弟女友住家裡，每天吃家裡的晚餐，冷氣從早開到晚，「一個月給1萬，還大言不慚說他給得比姊姊多5000元」。

貼文曝光，網友勸爸媽別心軟，「既得利益者才不會知道自己過得有多爽」、「這種一律請他們搬出去，去外面自己租或買，房是父母的，沒理由事事由弟弟來打算。去外面租時就跟姐姐一樣每月拿5000回去，這樣就夠公平了」、「叫他們自己去外面租房子」、「有種靠自己，不要靠家裡」、「就算弟弟答應也別讓他住，照弟弟習慣，到時兩手一攤沒錢，爸媽一樣沒轍」。

