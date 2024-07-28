遺贈稅課徵級距金額　明年有望調整

▲報稅資料照，非當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

遺產稅、贈與稅課稅級距金額2025年可望調整，現行遺產稅適用10%最低稅率者，其遺產淨額須在新台幣5000萬元以下；據初步試算，未來可能調高至大約5600萬元以下；贈與稅適用10%稅率的門檻則擬由2500萬元以下，調高到約2800萬元以下。

財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布各項免稅額、課稅級距等。根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高免稅額、課稅級距等項目。

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以遺產稅、贈與稅課稅級距而言，調整門檻為物價指數累計上漲達10%。

儘管財政部尚未公告2025年遺贈稅課稅級距是否調整，確切物價累計上漲幅度也須待主計總處發布10月消費者物價指數，再予以試算較為準確，但先以截至6月的物價上漲幅度計算，遺贈稅課稅級距調升機率相當高。

截至今年6月，物價指數較前一次調整、也就是2017年5月遺贈稅變革以來，上漲11.94%。

現行遺產稅採3級累進稅率課徵，遺產淨額5000萬元以下者、課徵10%最低稅率；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。

依照最新物價漲幅設算，2025年發生的繼承案件，適用10%最低稅率的門檻，可能調高至約5600萬元以下；適用15%的門檻級距，擬調升到超過5600萬元至1.12億元左右；適用20%最高稅率者，級距有望調高到超過1.12億元左右。

贈與稅方面，現行贈與淨額2500萬元以下者，適用10%稅率；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分的15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分的20%。

據試算，2025年發生的贈與案件，適用10%稅率的門檻，可能調高至約2800萬元以下；適用15%的門檻級距，擬調升到超過2800萬元至5600萬元左右；適用20%最高稅率者，其贈與淨額有望調高到超過5600萬元左右。

安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華表示，當級距金額調高，意味民眾在遺產、贈與淨額相同的條件下，適用的稅率可望降低，進而達到省稅效果。

楊建華舉例，A君打算將部分財產贈與給女兒，減除免稅額及扣除額後的贈與淨額高達2750萬元，若是今年贈與，其中250萬元將適用較高稅率為15%，但若等到明年，則有望全數適用10%稅率。

同時，楊建華表示，遺贈稅案件大多為免稅，因此課稅級距金額調高，通常是高資產民眾進行財富傳承時，才會比較有感省稅。