旅行刷神卡爽領免費機票！高回饋哩程曝光　9張信用卡特色一次看

▲購買機票前，要刷哪張信用卡比較划算？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

進入暑假出國旺季，買機票刷哪張卡最划算？尤其近期市場更傳出，星宇航空擬加入「寰宇一家」聯盟，而凱基銀行月初也推出業界首張結合哩程回饋與雙幣支付功能的「凱基雙幣哩程卡」。

對此，Gogolook（走著瞧）旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融」，整理2024年下半年旅遊及最值得辦的哩程卡，每次買機票同時累積哩程，為下一次旅遊做準備。

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1、日常消費累計，同時換哩程「非聯名卡」，首推這3張

袋鼠金融指出，不想被「聯名卡」限制，想要平時刷卡消費就可以一邊累積哩程數，袋鼠金融首推這3張信用卡。

▲日常消費累計換哩程，「非聯名卡」首推這3張。（圖／袋鼠金融提供）

● 討論度超高的滙豐旅人卡，分作無限卡、御璽卡、輕旅卡等3等級。最高等級的無限卡海外消費10元就累計1旅遊積分；御璽卡、輕旅卡則分別是海外消費每15元、20元累計1積分，旅遊積分可1：1兌換15家以上航空哩程與飯店，3種卡別更針對新卡友額外贈首刷哩最高8,000哩。此外，每年還送4趟機場接送和8次貴賓室，對於常出遊的家庭，建議申辦附卡，全家一起累計。

● 日常消費神卡國泰世華CUBE卡，累積的國泰世華小樹點也可兌換航空公司哩程。以亞洲萬里通為例，每360點小樹點，可換1,000哩數亞洲萬里通，使用「趣旅行」權益3%回饋相當於每消費12元就能換1哩，回饋比率相當不錯。

● 最新推出的凱基雙幣哩程卡，持卡人則是只要刷卡18元就可累積1哩，哩程可兌換亞洲萬里通、中華航空、長榮航空等3大航空哩數外，甚至還有台灣高鐵點數，從家裡一路出發到旅遊目的地都能用累積的哩程兌換。

2、刷兩大聯名卡，快速累積亞洲萬里通，換「寰宇一家」全球航點

袋鼠金融指出，亞洲萬里通是國泰航空附屬的飛行獎勵計畫，而台灣目前主要有兩家銀行與國泰航空合作發行聯名卡。

▲袋鼠金融推薦2024下半年最佳哩程卡，2大聯名卡快速累積亞洲萬里通。（圖／袋鼠金融提供）

● 台新國泰航空聯名卡回饋圍繞「購買國泰機票」，透過官網、客戶中心訂票，每5元就可累積1哩，與其他卡片相比，累積速度相當划算。

● 國泰世華亞洲萬里通聯名卡則主打「哩程加速器」通路，不論世界卡或白金卡只要於指定商店，包含海外或外幣消費、機票、旅行社，甚至生活娛樂消費，每10元就能累積1哩，生日當月消費更能將回饋放大2倍，一年還送一次5天的SIM卡。

另外，有計畫8、9月從香港來回台北、曼谷、新加坡、大阪等亞洲4大熱門目的地，更可透過國泰航空活動，用更划算的方式換機票。

袋鼠金融表示，國泰的亞洲萬里通只要每次有兌換或累積，效期就會自動延長18個月，只要期間持續有哩程進帳就不用擔心過期，可慢慢累積兌換長更途或高艙等機票。

國泰也屬於星宇航空擬加入的全球第三大的航空聯盟「寰宇一家」，除國泰、日本航空等聯盟會員，也涵蓋部分聯盟外的航空公司，消費者除了可累積哩程跟兌換機票外，在全球旅行時也能享有更多航空的搭配選擇。

3、台灣航空4張高回饋「航空聯名卡」辦起來

袋鼠金融指出，許多民眾出國習慣搭乘台灣航空，不僅機上餐點符合飲食習慣，有台灣本地空服員語言溝通也較順暢。

▲免費機票攻略，4張高回饋「台灣航空聯名卡」。（圖／袋鼠金融提供）

● 搭華航可多利用這張中華航空聯名卡御璽卡，從台灣出發全球航線班機享95折起，每30元還回饋1哩，透過Agoda訂房住宿還能再省7%。

● 搭長榮航空則可參考國泰長榮航空聯名卡，透過長榮航空官網、App刷極致無限卡購買指定艙等機票，不限航線皆享最優9折優惠，更可不限次數免費使用機場貴賓室。

● 話題不斷的星宇航空與玉山推出聯名卡，最高等級的世界之極卡透過官網購票9折優惠，且不限通路消費每10元回饋1哩，星宇通路再給哩程2倍回饋；小資族則可參考鈦金卡，星宇航空官網購票也有95折，每20元回饋1哩。

● 愛「說走就走飛日本」則可以入手樂天台灣虎航聯名卡，不僅機票最高85折優惠，還可額外賺2%機票金額的虎航自家tigerclub回饋金；生日月刷機票更可享8折優惠，每位旅客還多送免費回程15公斤託運行李，可以放心血拚。