永慶房屋第三年贊助金犢獎　鼓勵學生用創意說誠實

▲永慶房屋第三年贊助金犢獎，以企業核心理念「先誠實再成交」為競賽題目，鼓勵學生用創意詮釋誠實的意義。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

「第33屆時報金犢獎國際競賽」於7/10（三）在新北市政府多功能集會堂舉辦頒獎典禮，「房仲第一品牌」永慶房屋連續第三年贊助時報金犢獎國際競賽，以企業核心理念「先誠實再成交」為競賽題目，引導學生思考誠實的意義，並融合自己的創意詮釋心中「誠實的價值」，不只吸引超過4000件作品報名，由中國美術學院張昊晴創作的《永慶房屋-不隱瞞，看見每一面》，更獲得全場最大獎「年度最佳金犢獎」的殊榮！

《不隱瞞，看見每一面》奪下年度最佳金犢獎

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「時報金犢獎國際競賽」是華語地區最大的學生創意獎項，有著「青年創意奧斯卡」的美名。今年共有18個主題供學生創作，每個主題都選出金、銀、銅獎獲獎者，並於所有參賽作品當中選出全場最大獎「年度最佳金犢獎」。2024年「年度最佳金犢獎」由中國美術學院張昊晴以永慶房屋「先誠實再成交」為題創作的《不隱瞞，看見每一面》拿下，從全球超過10萬件報名作品當中脫穎而出！

《不隱瞞，看見每一面》是由三支短影片組成的系列影片，每支影片各展現一個立體剖面房子的音樂盒，以音樂盒三百六十度旋轉無死角的特點，讓觀眾看清楚房子屋內、屋外的差異，傳達「誠實揭露房子每一面」的意涵，把永慶房屋「無論好的或壞的，都堅持誠實不隱瞞」的理念完整表達。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，每年都會透過金犢獎看見學生們的創意，今年以永慶房屋「先誠實再成交」為題的投稿件數創新高，共有超過4000件創意作品，相信是「誠實」的價值與重要性獲得同學們的認同！同學們對「先誠實再成交」的詮釋與視角，將成為永慶重要的養分。希望學生們在創作的過程中，不僅是鍛鍊自身專業技能，更能反思誠實的意義。勉勵大家都能保有誠實的初心，為社會帶來更多正向美好的能量。

以歷史為切入點 誠實是從古至今的普世價值

台灣區賽第一名由龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系王夢遙、王晴琳、葉婕如、張佳麗及王怡鑫的影片作品《永慶傳》拿下。《永慶傳》以朝廷大臣-永慶勇於向皇上誠實說明他人推薦房屋的真實屋況，包含地基下陷、產權不明等，希望皇上三思而行。即使面對皇上怒斥，朝廷大臣-永慶依然堅持：「臣只知道，先誠實再成交，萬萬不敢欺瞞皇上」，作品讓人印象深刻。

▲第一名作品《永慶傳》以歷史為切入點，對比古代貪官與忠臣的誠實，讓人印象深刻。

創作團隊分享，選擇永慶房屋是因為誠實是從古至今的道德觀念，然而在當今社會中，誠實好像變得稀有，而永慶的主題就像是一股清流，時刻提醒著我們對於真實與正直的追求，希望作品不僅能激發人們對於優良品格的思考，更能為社會傳遞正能量。

第二名同樣由龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系的學生張佳煜、鄭文輝、李沐霖、謝珍宇、許婉瑩及徐晨瀚獲得。獲獎作品《陋室明》是以唐朝詩人劉禹錫詩詞《陋室銘》為創意發想的影片，精準呈現房仲明察秋毫、誠實公正的概念。

▲第二名作品《陋室明》以唐朝詩人劉禹錫詩詞《陋室銘》為創意發想，精準呈現誠實的概念。

創作團隊分享，對於房仲這項職業很感興趣，而決定以永慶房屋為題嘗試做出可以散發正能量的創意，作品中古人劉禹錫要將自己的「陋室」出售，在永慶房屋房仲面前，透過優美的詩詞包裝房屋，然而面對破敗的房屋，即使是優美的詩詞，永慶房屋房仲仍然秉持「先誠實再成交」的原則，一一破解優美詩詞下的潛台詞，創作完後更加深刻體會到誠實就是說話和行為都符合事實，不說謊欺騙隱瞞真相。

▲龍華科技大學學生以永慶房屋「先誠實再成交」為題目創作，拿下好成績。

你的全力以赴永慶力挺相助 永慶力挺追夢者

「你的全力以赴，永慶力挺相助」是永慶房屋的精神，力挺年輕學子追逐夢想，永慶房屋也以實際行動支持學生，連續第三年贊助金犢獎，鼓勵學生發揮所學及專業，創作出屬於自己的原創性作品。永慶房屋同時也與國立政治大學、中國文化大學、世新大學等多所學校展開產學合作，助學生提早接軌產業，未來，將持續支持年輕學子築夢踏實。

2024時報金犢獎得奬名單：https://www.timesawards.com.tw/Home/h_Notice?liname=1&year=2024&ba=7