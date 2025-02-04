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台股5大爆跌紀錄一表看！　重挫後20日勝率100%

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股3日大跌830.7點，跌幅3.53%，收在22694.71點，也創下史上收盤第四大單日跌點紀錄。不過今（4）日在川普關稅出現轉機下美股跌幅收斂，台指期開盤率先反彈漲逾300點，法人指出，台股近5次大跌逾700點後20日勝率100%，投資人要留意。

▲▼台股歷次重挫後表現。（資料來源：CMoney）

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根據群益投信統計資料顯示，過去大盤在單日大跌700點以上之後市表現都逐漸趨穩，中長線佈局時機點浮現，不過個股大跌大漲波動大，建議可以選擇波動相對低的台股基金或台股高息ETF逢低分批介入。

群益投信指出，統計之前台股單日跌超過700點以上共5次，後市平均表現來看後5日、後10日、後20日、後60日平均上漲1.92%、4.59%、6.36%、11.82%，且上漲機率來看，只有後五日短線還是較震盪，之後上漲機率都超過八成甚至百分百，整體後市態勢趨穩，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，台股動盪之下分散風險的最佳投資方式就是台股基金或台股高息ETF。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。而在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，短線DeepSeek開源模型衝擊Nvidia相關AI供應鏈，及川普關稅政策逐漸實施影響通膨升溫預期，2/3大盤指數同時跌破季線及月線，反應科技股春節期間波動。展望後市，台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長29%，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，指數修正可把握中長線逢低布局投資契機。看好類股光通訊、Edge AI、軟體、機器人及ASIC族群；非電部分，重心可以生技、鋼鐵等區塊為主。

關鍵字： 台股股市投資獲利ETF

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