台股蛇年紅盤狂跌　金管會5大重點信心喊話

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金蛇年新春開紅盤反映川普關稅戰開打、美國科技股跌勢，今（3）日台股開低走低，終場大跌830.7點或3.53%、22694.71點作收，創下台股史上第4大跌點，外資賣超743億元，創下史上第8大賣超金額，金管會針對台股跌勢提出5大重點信心喊話，其統計至2024年上市公司營收達43.46兆元，創歷年新高。
首先，針對今日台股表現，金管會表示，台股休市期間國際股市受DeepSeek及美國提高關稅等因素震盪幅度較大，今日台股收盤指數22,694.71點，下跌830.70點，跌幅3.53%，成交量4,928.31億元，同時段新加坡跌0.58%，香港跌1%，韓國跌2.75%，日本跌2.83%。
二、今年以來股市走勢：今年截至1月31日止，台股上漲2.13%，韓國漲幅4.91%、新加坡漲幅1.8%、香港漲幅0.82%、日本跌幅0.81%、深圳跌幅2.48%、上海跌幅3.02%、美國道瓊漲幅4.7%。台股集中市場日均成交量約3,533.85億元，相較去年同期增加16.7%。
三、基本面：2024年本益比約21.29倍，現金殖利率達2.35% ，加計股票股利為2.46%，國內上市櫃公司2024年累計營收約43.46兆元，較2023年增加13.02%，為歷年最高。
四、整戶擔保維持率數字：截至114/1/22(前一交易日)，信用交易之整戶擔保維持率為167.99%；最後，金管會強調，密切關注國際金融市場變化。
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