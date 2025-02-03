LINE Pay逆勢上漲創波段新高　蛇年紅盤日並列14檔注意股

▲LINE Pay經營團隊，圖中為LINE Pay董事長丁雄注。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然台股蛇年紅盤重挫830點，不過支付股王LINE Pay（連加網路，7722）今（3）日股價逆勢走揚，盤中一度衝破800元大關，終場以上漲50元或6.73%、每股773元的價格作收，刷1年新高，證交所今日盤後提出2大理由，將LINE Pay等14檔個股列入注意股。

證交所指出，LINE Pay最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.53%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達166.00元；另外, LINE Pay今日收盤價773元為最近6個營業日收盤價最高，個股本益比已來到77.22倍。



LINE Pay在農曆年前向公開市場宣告，董事會已通過籌備子公司，業界指向該公司即將由現行第3方支付的角色再跨一步，子公司設立可以為攻入電子支付市場做準備；對此金管會預計下月進行函查、5月底前決定准駁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了LINE Pay因股價衝高列注意股以外，前波挾AI題材走揚的穎崴（6515）、緯穎（6669）、力積電（6770）的3檔個股今日也都在注意股的行列，不過3檔個股皆因股價探波段低點而被證交所示警。

其他列為注意股的標的包括凱美（2375）、冠西電（2466）、立隆電（2472）、聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、大洋-KY（5907）、美德醫療-DR（9103）、越南控-DR（9110）、明輝-DR（911608）、同方友友-DR（911868）等。