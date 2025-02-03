越南也停止快遞進口小額商品免徵加值稅　各國恐競相跟進

▲業界擔心各國競相取消小額包裹免稅額。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

大型航空貨運承攬業者指出，越南政府總理搶在美國總統川普之前，就已宣布自2025年2月18日起，停止對通過快遞進口的100萬越南盾(約新台幣1308元)小額商品免徵加值稅的政策。業界擔心各國競相取消免稅額，除了會對航空貨運造成衝擊，也將引發通貨膨脹，對於喜歡買電商貨的中低收入民眾影響也很大。

美國是電商第一大外銷市場，歐盟其次，目前歐盟給的免稅額是150歐元，約新台幣5037元，這次越南取消快遞進口小額商品免徵加值稅，攬貨業估計會是廣泛包括電商業以海空貨運運到越南的小額商品。目前各國多數都有給免稅額，但因電商貨成長太快，未來各國可能都會競相比照美國與越南取消免稅額，以增加家稅收。

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越南取消免稅額的理由是確保相關稅收政策和國際慣例的一致性，確保稅收充足和鼓勵對國產產品的消費。該國國會認為，這樣做除提高稅收，也是保證稅收政策公平的一項措施。

越南當地媒體報導，越南的電子商務增長迅速明年全球十大，年均增速保持在18%-25%，2024年電商規模超過250億美元，比2023年增長20%，電子商務在越南數字經濟價值中的佔比達到1/3。

攬貨業指出，美國取消免稅額對電商業與消費者衝擊最大，因為中國生產的800美元以下電商貨，從零稅率變成要付29%稅金(原稅率19%，本月4日再加高10%)，歐盟也在研議取消免稅額，東南亞國家免稅額原本就低，如取消衝擊較小，中國電商業近年積極發展東南亞、非洲與中南美洲電商業務，東南亞國家以菲律賓市場電商業最發達，中國大陸有不少菲律賓的電商貨從台灣轉運。