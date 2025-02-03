快訊／威力彩下期飆9.5億　春節大紅包16人爽中百萬

▲威力彩下期（2/4）上看9.5億元。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

威力彩、大樂透初六頭獎雙雙摃龜！威力彩邁入連28摃，預計下期頭獎上看9.5億元。大樂透則是下期保證1億元。春節大紅包部分，開出18組，有16人獨中百萬；小紅包則開出22組，其中20組單注中獎。

台彩晚間開出114000017期大樂透，獎號由小到大依序為07、20、29、32、33、39，特別號47。

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百萬大紅包的中獎號碼為10、15、16、17、20、32、43、48、49，春節小紅包的中獎號碼為35。

威力彩114000010期，第一區獎號由小到大依序為04、07、15、31、33、36，第二區06。

根據最新派彩結果，初六開工日（2/3）開獎結果出爐，本期威力彩頭獎無人中獎，8.5億元的頭獎獎金累入次期；大樂透頭獎亦無人中獎，明天開獎的大樂透頭獎仍保證1億元。

開獎結果，百萬春節大紅包獎項共開出18組，其中有16組為1注獨得100萬元獎金，2組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為20注。

十萬春節小紅包獎項本期共開出22組，其中20組為1注獨得10萬元獎金，1組為2注均分，1組為3注均分，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為25注。



統計至大年初六（2/3），大樂透春節加碼已實施11期，百萬春節大紅包和十萬春節小紅包獎項已送出近半數的獎額，春節大紅包累計送出251組，剩餘組數為229組，而春節小紅包累計送出395組，剩下405組待送出，明天（2/4）將繼續加開。

而頭獎已經連摃28期的威力彩，下期（2/6）頭獎預估上看9.5億元，為第5屆（113年起）的最高頭獎金額。此外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果在元宵節前都有實施獎金加碼，彩迷千萬別錯過。