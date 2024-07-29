貿協AI CEO工作坊引領企業高層　找出最佳的AI策略與工具

▲貿協董事長黃志芳於活動中介紹利用生成式AI所創建、能輕鬆駕馭20種各國語言的數位分身。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會黃志芳董事長領軍的AI CEO工作坊自7月20日開訓以來，引起工商界廣泛迴響，7月27日再度迎來33位CEO與企業高層，進行第二個周六的AI學習之旅。黃志芳在開場致詞中強調，AI與企業及個人息息相關，期望透過此次培訓，協助學員找出最佳的AI策略與工具。

活動中，黃志芳分享在AI轉型中選擇適合自己的AI技術工具的經驗，並介紹利用生成式AI所創建、能夠輕鬆駕馭20種語言的數位分身，不用一小時就創造了不同語言的全新行銷版本，展示AI在多語言行銷中的潛力。黃志芳在互動討論時也提到，台灣有完整的供應鏈，但是沒有大量快速普及的商業應用，期待台灣有更多主動的AI應用方案。

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微軟台灣研發中心總經理張仁炯與群聯電子公司董事長潘健成都分享了他們對AI發展的見解。張仁炯指出，AI技術的發展將突飛猛進，決策者應著重於如何利用AI工具改善流程，考慮的要項包括「哪些員工應該先使用AI」、「哪些流程可以因AI而改善」、「AI能如何幫助公司及合作夥伴」以及「還能利用AI創造什麼價值」。

潘健成則強調，生成式AI能大幅提升生產力，但企業導入AI仍面臨資料保密與高前期成本的挑戰，若能打造出可即用的平民化AI平台解決方案，等於是協助AI應用落地普及，讓各行各業都能透過AI協助減輕工作負擔。

台灣家樂福數位資訊科技部資訊長丁平碩分享了家樂福的數位轉型計畫，指出跨部門整合、多面向成長與數位轉型是重點項目，並強調科技是推動力、人才是關鍵。家樂福推動動三大原則則為Think big、Start small以及Act fast；成功經驗包括找到合適的人才並給予支持，專注於軟實力，由上而下推動轉型，以及重視資料使用。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順在演講中強調，人才是AI時代最稀缺的資源。隨著AI技術的推廣，企業需制定吸引人才的策略，培育員工AI技能，並提供具競爭力的薪酬方案。未來，AI將成為人類的代理人，推動人機協作的深度和廣度，促使工業和社會的全面升級。

為期兩天的AI CEO工作坊在精彩演講與熱烈討論中落幕，黃志芳引用黃仁勳的話指出，「台灣是AI的起點」，並相信此次學習將成為學員企業AI旅程的新起點，貿協也將繼續邀請學員體驗全方位的數位AI貿易服務，助力企業在全球AI競賽中脫穎而出。