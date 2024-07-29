快訊／美股三大指數開盤　特斯拉漲超4%

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股周一開盤三大指數皆漲，道瓊指數7月29日（週一）開盤下跌17.49點，跌幅0.04%，報40571.85點；納斯達克指數開盤上漲61.45點，漲幅0.35%，報17419.336點；標普500指數開盤上漲7.07點，漲幅0.13%，報5466.17點。
此外，特斯拉開盤時漲幅超過4%。
▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股周一開盤三大指數皆漲，道瓊指數7月29日（週一）開盤下跌17.49點，跌幅0.04%，報40571.85點；納斯達克指數開盤上漲61.45點，漲幅0.35%，報17419.336點；標普500指數開盤上漲7.07點，漲幅0.13%，報5466.17點。
此外，特斯拉開盤時漲幅超過4%。
關鍵字： 特斯拉 ﹑ 股價 ﹑ 美股 ﹑ 馬斯克 ﹑ 投資者
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國發會今（29）日公布6月景氣概況，6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈，是自2021年12月後再見紅燈；9項構成項目中，工業及服務業加班工時增加1分轉為黃燈、海關出口值增加2分轉為紅燈。
2024-07-29 16:16
經濟部投資審議會今（29 ）日召開第10次會議，會中核准8件重大投資案件，其中金額最大的案件，為台積電（2330）以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務。
2024-07-29 17:22
蘋概股大立光（3008）今（29日）公告113年上半年每股擬配息40元，換算持有一張可領到4萬元現金入袋，董事會訂定除息交易日為8月15日。
2024-07-29 17:07
中鋼（2002）29日公布今年上半年營收為1,883.26億元，年增1%；營業利益20.72億元、年增47%；稅前淨利34.98億元，年增108%。對於比去年同期增加，中鋼表示，主要受惠於鋼鐵業銷售數量及單位毛利成長，加上工程契約變更認列利益，以及礦業投資獲配股利及利息收入增加，挹注業外收入增加。
2024-07-29 15:25
午後降雨持續明顯，中央氣象署針對11縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署也發布淹水警戒，屏東縣竹田鄉、麟洛鄉、內埔鄉、長治鄉、屏東市等5區都列為一級警戒。
2024-07-29 15:42
雲豹能源（6869）今日苦吞連續第三根跌停，股價跌至237元，大跌26元，其他綠能股同樣見逃命潮，天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到81.9元。
2024-07-29 11:03
以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，繼7月26日直奔漲停786元後，29日開盤前試撮再度跳空漲停來到864元，開盤10分鐘後雖然一度收斂來到838元，漲幅仍見逾6.6%；目前暫報852元，上漲69元，漲幅8.78%，成交量達6,143張。
2024-07-29 10:54
日圓彈升、台幣走弱，台銀今（29日）日圓現鈔換匯牌告價來到0.2182，創3月11日以來、逾4個月最差行情，若與7月11日日圓最低價0.2046相較，以10萬台幣換匯少換3萬日圓。
2024-07-29 12:54
創意電子(3443)25日舉行法說會，但由於先前法人看好創意有機會在NRE（委託設計服務）帶動下調高財測，但創意財測卻意外保守，預期Q3營收季減個位數百分比，且全年營收將大致持平，導致創意今日股價跳空跌停，大跌130元至1205元，截至中午12點，還有超過1500張排隊等著賣。
2024-07-29 12:10
光碟片製造商錸德（2349）29日早盤以15.15元開出，開盤不到15分鐘，就衝上漲停價16.05元，直至目前仍有1.6萬張排隊等買。曾連飆多根漲停板的錸德，一度被形容是「妖股」，如今強勢回歸，受投資人矚目。
2024-07-29 10:01
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