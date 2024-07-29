快訊／美股三大指數開盤　特斯拉漲超4%

睽違2年半！ 6月景氣燈號轉為紅燈

國發會今（29）日公布6月景氣概況，6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈，是自2021年12月後再見紅燈；9項構成項目中，工業及服務業加班工時增加1分轉為黃燈、海關出口值增加2分轉為紅燈。

投審會核准8大投資案 台積電增資1644億元最多

經濟部投資審議會今（29 ）日召開第10次會議，會中核准8件重大投資案件，其中金額最大的案件，為台積電（2330）以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務。

大立光一張配4萬現金 8／15除息

蘋概股大立光（3008）今（29日）公告113年上半年每股擬配息40元，換算持有一張可領到4萬元現金入袋，董事會訂定除息交易日為8月15日。

中鋼緩步填息！上半年業績拋亮點 稅前淨利年增108%

中鋼（2002）29日公布今年上半年營收為1,883.26億元，年增1%；營業利益20.72億元、年增47%；稅前淨利34.98億元，年增108%。對於比去年同期增加，中鋼表示，主要受惠於鋼鐵業銷售數量及單位毛利成長，加上工程契約變更認列利益，以及礦業投資獲配股利及利息收入增加，挹注業外收入增加。

大雨開轟！ 屏東5區淹水一級警戒

午後降雨持續明顯，中央氣象署針對11縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署也發布淹水警戒，屏東縣竹田鄉、麟洛鄉、內埔鄉、長治鄉、屏東市等5區都列為一級警戒。

雲豹能源殺不完 今爆第3根跌停「三天跌近百元」

雲豹能源（6869）今日苦吞連續第三根跌停，股價跌至237元，大跌26元，其他綠能股同樣見逃命潮，天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到81.9元。

猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天 續衝填息

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，繼7月26日直奔漲停786元後，29日開盤前試撮再度跳空漲停來到864元，開盤10分鐘後雖然一度收斂來到838元，漲幅仍見逾6.6%；目前暫報852元，上漲69元，漲幅8.78%，成交量達6,143張。

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情 10萬台幣少換逾3萬日圓

日圓彈升、台幣走弱，台銀今（29日）日圓現鈔換匯牌告價來到0.2182，創3月11日以來、逾4個月最差行情，若與7月11日日圓最低價0.2046相較，以10萬台幣換匯少換3萬日圓。

創意法說看空股價打入跌停 超過1500張等著賣

創意電子(3443)25日舉行法說會，但由於先前法人看好創意有機會在NRE（委託設計服務）帶動下調高財測，但創意財測卻意外保守，預期Q3營收季減個位數百分比，且全年營收將大致持平，導致創意今日股價跳空跌停，大跌130元至1205元，截至中午12點，還有超過1500張排隊等著賣。

妖股錸德「強勢回歸」！開盤15分鐘噴漲停 1.6萬張排隊等買

光碟片製造商錸德（2349）29日早盤以15.15元開出，開盤不到15分鐘，就衝上漲停價16.05元，直至目前仍有1.6萬張排隊等買。曾連飆多根漲停板的錸德，一度被形容是「妖股」，如今強勢回歸，受投資人矚目。