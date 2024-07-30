市場觀望聯準會利率決策　美股收盤互有漲跌

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！ 1萬本金沖到5000億

少年股神露面了！台股最神祕的當沖王「巨人傑」首次公開露面，巨人傑17歲踏入股市，從1萬元的本金起家，到今日31歲，已累積交易金額達5000億元，成為股市中的當沖王，對於最近台股的價位波動，他也分享自己的投資經驗和心法。

景氣紅燈「台股要崩」了？ 內行曝最快反轉時間

國發會29日公布6月景氣燈號，首度兩年半後亮起紅燈象徵「景氣熱絡」，引起投資人警覺。PTT股市版掀起一陣討論，甚至有投資人驚呼「股市要崩了，快逃命啊」。不過有專家根據歷史經驗，分析股市最快回調的時間點。

街口「小霸王」胡亦嘉出手 掌握瑞興銀8.7%躍居第3大股東

街口集團創辦人、外號「小霸王」的胡亦嘉又出手！瑞興銀行（5863）最新年報顯示，胡亦嘉掌控的街口金科對瑞興銀持股已來到8.7%、2730萬股，以今（29）日瑞興銀收盤價13.7元計算，市值逾3.7億元。金管會銀行局官員更坦言為此與胡亦嘉「喝咖啡」。

金管會明宣布開放主動式ETF 初期採全透明揭露投組

金管會拍板開放主動式及多重資產ETF，明天將由副主委陳彥良親自出席例行記者會公布開放架構。據悉，金管會定調，主動式ETF初期擬採全透明揭露投資組合內容，另亦將開放多重資產ETF，未來投資人買一檔ETF，即可同時投資到股票及債券。

證交所公布8檔注意股 世芯-KY兩日價差320元被列入

證交所今日公布8檔注意股，其中世芯-KY（3661）因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達320.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者，因此被列入。

41萬股民喜迎！華南金8／13除權息 現金殖利率飆破4%

6家財政部泛官股金融機構除權息日程全數出爐，擁有41萬股民的華南金（2880）今（29日）董事會決議在8月13日除息，每股配發1.2元現金與0.1元股票，合計1.3元，以今日收盤價27.75元估計，現金殖利率超過4.32%，高於官股金控獲利王兆豐金（2886）。

台股小漲仍失守季線！專家：美科技財報牽動「將出現切入機會」

台股29日開高收平，早盤指數一度大漲逾300點，但後來賣壓出籠，終場指數漲勢縮小，至小漲45.28點，漲幅0.2%，收在22,164.49點，成交金額4,000.82億元，投資專家認為，接下來不少重量級科技業將公布財報，將牽動台股表現，屆時股市拉回可成為投資人切入的機會。

新台幣刷8年新低！楊金龍防線向下修正 台股靠基本面支撐

新台幣在外資出走下，今（29日）匯價貶3.9分至32.87元，刷8年新低，導致市場預期的央行總裁楊金龍的匯市防線再向下修正。由於目前正在月底出口商實質拋匯需求噴出期間，若外資堅不回頭，短期內有可能貶向32.9元，市場憂心股匯雙殺，不過法人認為台股回檔後基本面支撐下可謹慎看待，不必過度悲觀。

旅行刷神卡爽領免費機票！高回饋哩程曝光 9張信用卡特色一次看

進入暑假出國旺季，買機票刷哪張卡最划算？尤其近期市場更傳出，星宇航空擬加入「寰宇一家」聯盟，而凱基銀行月初也推出業界首張結合哩程回饋與雙幣支付功能的「凱基雙幣哩程卡」。對此，Gogolook（走著瞧）旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融」，整理2024年下半年旅遊及最值得辦的哩程卡，每次買機票同時累積哩程，為下一次旅遊做準備。

投審會核准8大投資案 台積電增資1644億元最多

經濟部投資審議會今（29 ）日召開第10次會議，會中核准8件重大投資案件，其中金額最大的案件，為台積電（2330）以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務。