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市場觀望聯準會利率決策　美股收盤互有漲跌

▲美股互有漲跌。（圖／路透）

▲美股互有漲跌。（圖／路透）

文／中央社

投資人正觀望許多大型企業會於本週公布的財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）將召開的利率決策會議，華爾街股市主要指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數小跌49.41點或0.12%，收40539.93點。

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標準普爾指數微漲4.44點或0.08%，收5463.54點。

那斯達克指數小升12.32點或0.07%，收17370.20點。

費城半導體指數小挫15.51點或0.30%，收5087.62點。

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關鍵字： 美股北美要聞

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