政院核定白崑榮升任陽明總經理　造船計畫獲支持

▲交通部長李孟諺與媒體茶敘談報交通事業人事安排等議題。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

在陽明海運新任董事長蔡豐明上任之後，交通部長李孟諺今(30)日指出，總經理人選行政院已核定由策略長白崑榮升任，對於陽明海運全球排名自2020年的全球第八，降到目前的全球第十，李孟諺表示陽明已經提出造船計畫，交通部會協助支持，讓陽明擁有具競爭力的船隊。

今年3月陽明海運傳出規劃投資建造6艘1900與8艘8000箱(20呎櫃)甲醇貨櫃船，後因甲醇船傳出燃料取得不易，加上以全生命週期計算碳排，讓灰甲醇碳排高於LNG船，各國船公司造船策略紛紛轉向LNG，陽明也重新研究替代燃料的選擇。陽明在去年5月底與韓國現代重工簽約，訂造5艘1.55萬箱雙燃料新船，預計2026年起陸續交船，是目前該公司手上唯一的一批新造船。

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李孟諺表示，陽明前董事長鄭貞茂在任期間，讓原本相當低迷的業務，轉為獲利大增，為公司累積很多資產，如今階段性任務完成，接下來由新任董事長蔡豐明帶領大家迎接新的挑戰。

陽明在董、總人選確定後，將會在8月1日舉行交接典禮，也歡送原任董事長鄭貞茂與總經理杜書勤，杜書勤將調任中國(子)公司董事長兼總經理，接下來將會有第二波人事異動。李孟諺是在今日上午與交通部記者室記者茶敘，談他上任70天各項重要議題。