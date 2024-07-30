遠傳、三星響應公益助長者　資深女星謝：三大電信只有遠傳伸援手

記者蘇晟彥／台北報導

3G網路於6月30日正式關閉，必須使用具有VoLTE功能的手機才能繼續通話。對此，台灣優質生命協會發起「請支援手機！」公益活動。對此，台灣優質生命協會秘書長，同時也是女星的紀寶如就透露，自己向三大電信求援，但僅有遠傳伸出援手，遠傳總經理井琪則表示，期望透過電信核心本業為社會創造更多價值，遠傳深知通訊服務不僅是生活必需品，更是情感的橋樑。

▼遠傳電信、三星電子響應（圖／記者蘇晟彥攝）



台灣優質生命協會發起「請支援手機！」公益募集活動，號召民眾到遠傳門市回收舊機，每回收一支手機，就捐出100元，用於購買新機提供長輩通訊不中斷，兼具環保與社會關懷雙重意義，活動推出僅一個月，就吸引數千民眾熱烈響應，首波預計捐出近百支新機。對此，秘書長紀寶如在上台致詞時表示，當時有向三大電信詢問過，但最後僅有遠傳願意伸出援手，她非常感謝。

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遠傳總經理井琪表示，非常感謝每一位響應活動的民眾，遠傳電信秉持「生活有遠傳，溝通無距離，人生更豐富，地球更永續」願景，期望透過電信核心本業為社會創造更多價值，遠傳深知通訊服務不僅是生活必需品，更是情感的橋樑，希望透過這次捐贈活動拋磚引玉，讓長輩們在通訊技術更迭之際，無縫保持與親友的聯繫，更能感受到社會的支持與關懷。

台灣三星電子總經理梁準原表示，很高興一起響應「請支援手機！」公益活動，為弱勢長者們送上溫暖，讓他們與親友隨時保持聯繫，同時透過舊機換新機的活動，兼顧環境永續；三星期望透過科技的力量，創造更友善的生活環境，未來，三星也將持續關懷台灣市場，發揮企業社會責任影響力。

台灣優質生命協會由眾多演藝人員組成，長期關注獨居弱勢長者，協會副理事長、知名歌仔戲演員陳亞蘭更親自為這次公益活動獻身拍攝宣導短片，呼籲民眾及粉絲響應，今也代表協會受贈。她指出，部分經濟有困難獨居長者可能無法或不知道該如何更新手機，面臨和社會斷聯窘境，幸好得到遠傳及台灣三星全力支持，讓長輩們感受到他們並非孤單無援，部分已提前收到全新手機獨居長輩，也都非常開心。

▼紀寶如協同受惠長者，到現場感謝三星、遠傳幫忙。



在國家通訊傳播委員會（NCC）指導下，上月底3G網路正式退場，由於遠傳近年售出手機皆已支援VoLTE，絕大數遠傳用戶皆未受到影響，只需開啟手機VoLTE選項，就能正常通話。為協助銀髮族、偏鄉民眾順利轉換，遠傳也舉辦多場公益宣導課程，包含日前偕同台灣優質生命協會前進台中市太平區及新北市永和區舉辦公益宣導活動，教長輩們學習如何使用新的VoLTE手機，吸引上百位長者及志工熱烈參與。同時，遠傳也曾先後前往桃園市復興區、高雄市六龜區、南投縣信義鄉等多處偏鄉社區，協助在地民眾進行VoLTE手機檢測、3G換卡換機服務，並提供手機教學。

此外，針對極少數仍持不支援VoLTE手機或SIM卡用戶，遠傳也持續推出免費換卡服務，並提供多元優惠換機方案，包括續約月付99元起，就可0元帶走VoLTE手機，以及空機優惠價，最低只要1,699元起。若用戶持3G或不支援VoLTE舊機來遠傳門市換新機，還可再加碼折500元。