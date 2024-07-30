主動式ETF遊戲規則來了！　新商品最快明年上架

▲金管會。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會副主委陳彥良今（30日）正式宣布，開放主動式ETF與被動式多資產ETF，初期會開放主動式股票ETF及主動式債券ETF，與固定比例股債平衡型被動式ETF商品，預計2025年將有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲主動式ETF與被動式ETF差異。（圖／金管會）

陳彥良表示，金管會對政策開放動機在於打造具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，要從客群（人）、金流（錢）、參與機構（資產管理業者）、商品（投資工具）四大構面著手規劃相關措施，其中在商品構面上，就是開放主動式ETF及被動式多資產ETF。

金管會指出，與證交所、櫃買中心及投信投顧公會共同擬定後，正式開放主動式ETF及被動式多資產ETF，揭露3大重點，包括：1. 全透明；2. 多重資產ETF初時開放先僅開放股債平衡型；3. 允許投信公司的主動ETF不用盯住特定指標，但多重資產ETF仍為被動式ETF，需要盯住指數。

在「被動式多資產ETF」上，因我國追蹤指數之被動式ETF市場近年來快速成長，投資人對於指數成分為股票或債券的ETF已相當熟悉，初級先開放固定比例股債平衡型被動式ETF商品，後續視實際發展狀況，再循序漸進開放其他多資產ETF。

證期局副局長高晶萍指出，目標希望113年第四季之前，證交所、櫃買中心、投信顧公會把相關規章包括商品發行銷售、資訊揭露、申購買回作業、流動量等完成。預計2025年將有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。