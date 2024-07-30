信用卡掛失電話等超久　金管會：營業時間30秒內要接聽

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（30日）公告信用卡掛失策進作為，對銀行提出6大要求，其中特別要求發卡機構應確保信用卡語音人工掛失功能服務水準，「自進入掛失選單起，電話接聽平均等候秒數於營業時間內不超過30秒」。

金管會表示，6大信用卡掛失策進作為包括：

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1、請各發卡機構增設24小時信用卡掛失服務專線，提供民眾更便捷之金融服務。

2、各發卡機構應確保信用卡語音人工掛失功能之服務水準，自客戶進入掛失選單起，電話接聽之平均等候秒數於營業時間內不超過30秒。

3、各發卡機構應就上開服務水準落實內部查核機制，所屬稽核單位針對「人員接聽信用卡掛失」之服務水準應每年至少辦理一次查核，並視缺失改善辦理情形機動增加查核頻率。

4、由銀行公會統籌並於所屬網站(消費者資訊/信用卡資訊園地項下)揭露各發卡機構信用卡掛失服務資訊，以利社會大眾查詢之用。

5、請各發卡機構應於所屬信用卡業務網頁第一層頁面揭露其信用卡掛失服務資訊，並於該網頁超連結至銀行公會網頁提供他行掛失之資訊。

6、請有提供數位掛失管道(例如於網路銀行或行動銀行APP)之發卡機構，將信用卡掛失功能置於該管道之信用卡頁面顯著處。