▲外資賣超236億，單日買賣超冠軍都是ETF。（示意圖／記者湯興漢攝）
記者許凱彰／台北報導
台股30日開盤後一度重挫300點，跌破22000點大關至21833.85點，最後一路走高，收在22223.57點，收漲59.08點。盤中表現亮眼的就是營建類股以及航運類股，電子股方面則是光電比較出色。另外，值得注意的是，投信還是持續買進，買超110億；外資則是賣超236億，買超之冠與賣超之冠都是ETF。
根據資料顯示，外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1（00632R）51594張、群創（3481）12868張、新光金（2888）7265張、泰金寶-DR（9105）4106張、大同（2371）3889張、潤泰新（9945）3804張、群益台灣精選高息（00919）3397張、皇昌（2543）3016張、聯上發（2537）2988張、華建（2530）2169張。
另外，外資賣超前十大個股則依序是元大台灣價值高息（00940）64927張、中信金（2891）27323張、聯電（2303）20059張、華邦電（2344）14095張、友達（2409）10859張、復華台灣科技優息（00929）9154張、台積電（2330）8897張、玉山金（2884）8625張、廣達（2382）8353張、旺宏（2337）7530張。
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