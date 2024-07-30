台積電證實德國廠8／20動土 年底前動工

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日證實，計畫於8月20日在德國德勒斯登舉行ESMC的動土典禮，其興建工程預計於2024年年底前動工。

新光金現增倒數逆勢翻紅 三商壽「賣老股換新股」收黑

新光金（2888）現金增資原股東繳款與抽籤都在明（31）日截止，今（30）日股價隨著現增倒數計時，午盤過後股價翻紅，終場以上漲0.1元或0.94%、10.75元作收，另三商壽（2867）今日現增除權交易，受到賣老股換新股帶來賣壓，股價收跌。

外資大賣台股236億 反手買進群創居個股之冠

台股今（30）日開低走高，終場指數收漲59點，22000點失而復得，但外資仍賣超台股236.08億元，但反手大買面板股群創（3481）逾萬張，居買超個股首位。

群創南科舊廠上月「傳要賣」 公司今公告「授權董事長處分」

面板大廠群創（3481）今日公告，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產，董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜。

街口持股瑞興銀8.7%「成第3大股東」 胡亦嘉曝原因：合作更緊密

街口支付創辦人胡亦嘉近3年來買進瑞興銀行（5863），持股來到8.7%、2,730萬股，躍升第3大股東寶座，受外界矚目。他說，這是長期投資，沒有太多想法，只是希望未來雙方合作可以更緊密，現在沒有具體策略。

世界先進Q2 EPS 1.09元 估明年產能利用率約7至8成

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（30）日舉行法說會，並公佈第二季營運報告，第二季合併營收約為110.65億元，稅後純益約為17.98億元，每股稅後盈餘約為1.09元。

群創Q2 EPS 0.12元轉虧為盈！ 估第三季出貨微幅下降

面板大廠群創（3481）今日公布第二季營運成果，合併營收為新台幣569億元，營業淨利為4億元，稅後淨利為12億元，基本每股盈餘為0.12元，與上一季相較轉虧為盈。

軸承廠除息秀！新日興、兆利首日完成填息 摺疊手機題材發酵

軸承廠新日興（3376）、兆利（3548）30日同步除息，受惠於摺疊手機題材發酵，加上台股尾盤拉抬翻紅，除息首日雙雙順利完成填息。

「咖啡店南霸天」多那之8／1登錄興櫃 參考價68元

南部連鎖咖啡品牌多那之（7756）今年5月獲准股票公開發行，預計將在8／1登錄興櫃，每股價格為68元；多那之首間店坐落於高雄，之後陸續拓點至台南、屏東、嘉義、雲林、桃園等地區，去年全台總店數突破70家店。

英特爾找前美光大將領導晶圓代工 陸行之：不如找台積電退休高層

美國半導體大廠英特爾（Intel）日前宣布延攬前美光技術開發資深副總裁Naga Chandrasekaran擔任英特爾全球營運長，並主導晶圓代工服務（Intel Foundry Services，IFS）事業群，對此知名半導體分析師陸行之表示，不懂英特爾在想什麼，把台積電退休的高管挖走去當CEO，可能都比較有機會存活。