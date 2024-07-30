一銀寶寶3年大增517人　公司：生育津貼拉高奏效

▲第一銀 行古亭分行外觀。（圖／資料照片）

記者陳瑩欣／台北報導

第一銀行打造幸福職場，推動友善家庭措施，同時響應政府職場友善育兒政策，於2021年8月起調高生育津貼至第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，生雙胞胎一次最高可以領30萬元，支持員工安心孕育下一代。

統計2022年（提高生育津貼後完整年度）至2024年6月底，第一銀行同仁已誕育517名新生兒，生育津貼補助總計支出超過6000萬元，且年度補貼金額較調高生育津貼前，年增逾60％，在提高同仁生育意願上成效顯著，響應國家因應少子女化政策不遺餘力。

此外，第一銀行還提供各項優於法令之假別及育兒福利，包含婚假14日、產假58日、陪產檢及陪產假8日，另有結婚津貼3萬元；針對懷孕同仁則提供孕期交通津貼1萬元，降低妊娠後期因通勤產生的不適與風險，同時為支持有人工受孕需求之女性同仁，2023年起新設「人工好孕假」，每年度可享有2日且支給全薪，體恤女性同仁在生育過程中的辛勞。

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第一銀行表示，公司堅信員工是金融服務業的核心，更是企業競爭決勝關鍵，推動幸福職場及員工照護一直是第一銀行長期落實ESG(環境、社會、公司治理)的主軸之一，未來將持續打造活力、幸福、快樂的工作場域，成為一個與客戶、員工及整體社會共同成長的幸福企業典範。