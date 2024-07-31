超微財報佳盤後大漲9%逆轉晶片股　陸行之：換AMD救台積電

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰資料照。（圖／記者楊絡懸攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美科技股在30日收盤一片哀嚎，輝達（NVIDIA）重挫7%，台積電ADR也下挫3.42%，但AMD（超微）在盤後公布財報，第3季度營收指引大幅優於市場預期，至台北時間上午八時，盤後股價一度大漲逾9%，全面扭轉晶片股劣勢，前半導體資分析師陸行之今（31）日一早在臉書上發文指出，「去年曾經說過一個 NVIDIA 救T同學（此指台積電），這次看看會不會輪到 AMD 救T同學一次」。

AMD在30日正常交易收跌1.31美元或跌0.94%，以每股138.44美元作收，但盤後最高來到151.5美元，漲幅高達9.43%；輝達以下跌7.86美元或7.04%、103.73 美元作收，但盤後一度上漲至109.9美元，上漲近6%；台積電ADR收跌5.47美元或3.42%，以154.54美元作收，盤後一度漲至159.48美元，漲幅3.2%；美光收跌5.29美元或4.9%，收102.56美元，盤後來到105.83美元，漲3.9%。

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以下是陸行之臉書臉書全文：

記得去年曾經說過一個NVIDIA救T同學，這次看看會不會輪到 AMD 救T同學一次，這季度的法說指引高於/低於市場預期的，盤後一視同仁暴跌，高於市場預期的是利多出盡，低於市場預期的當然不用說了，但AMD今天公佈三季度營收指引後，盤後上漲超過7%，以下整理幾個重點分享：

1. AMD 預期三季度營收季增10-20%，年增16%，比市場預期好1%，主要系數據中心晶片驅動。

2. AMD 公布二季度數據中心晶片營收達28.34億美元（AI GPU季增近50%，通用CPU季增近10%)，季增21%，年增115%，數據中心營業利潤達7.43億美元，營業利潤率達26.2%，季增3ppts，年增15ppts。

3. 二季度庫存達5.04個月，季增5%，年增7%。

4. 因為有2.3億併購Xilinx的攤銷費用放在 COGS, 3.7億攤銷費用放在營業費用，二季度營業利潤率還是只有5%，但三季度有機會超過10%，但還是跟Nvidia差一大截。

5. 微軟剛才公布二季度資本開支趕超谷歌達138.7億美元，年增55% vs. 谷歌年增91%，看起來兩家公司跟Tesla 一樣，買AI GPU 不手軟，但花這麼多錢，短期獲利回收應該很困難。

6. 從數據分析來看，AMD確實從Nvidia 手上搶下一點 AI GPU份額，估計其三季度AI GPU份額超過5%，不知道Nvidia 會不會來個大降價，還是會跟AMD 分食市場。