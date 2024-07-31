「月月配ETF」00944擬配發0.058元　年化配息殖利率4.67%

▲月月配ETF陸續公告配發金額。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

根據野村投信31日公告，「月月配」野村趨勢動能高息（00944）7月每受益權單位預估配發金額為0.058元，依照7月31日收盤價14.9元估算，單月配息殖利率約0.39%，年化配息殖利率4.67%，實際配發金額將於8月14日計算並公布，除息日為8月16日，領息日為9月12日。

00944於2024年5月9日正式掛牌上市，距離不到2個月就宣布第一次配息。此次是第二次配息，對比首次的配息情形，同樣是配發0.058元，年化配息率也落在4.5%左右，相較於其他高息ETF動輒近8%、9%的年化報酬率，有所差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，投資專家則認為，剛成立的ETF本來就不會太多資本利得，反而要研究ETF的選股邏輯，抓住穩定成長的關鍵，00944的特色即「找出過去12個月維持強勢的股票」，當個股未來6個月續強、優於大盤表現機會大，就列入成分股，因此可以避免成為市面上「重複率高」導致團進團出的ETF。

00944經理人林怡君表示，事實上，最早ETF投資工具的初衷是為了方便追蹤市場指數，並分散配置、減少受到單押個股的影響，只要選擇長期趨勢向上的市場或投資主題，短期的盤面起伏無須過度緊張，以期擁抱長期回升的好機會。

林怡君強調，00944除了「股利指標」之外，更加入台灣罕見但在全球外資圈廣被採用的「動能指標」，使入選的成分股需同時符合正向趨勢動能與高息標準，適合中長期投資人或存股族，因此，投資人可以逢低布局分批進場強勢高息股，以期在盤勢回升時讓整體投組更具蓄航力。