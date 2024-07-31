國巨Q2每股大賺13元「寫11季以來新高」　股價亮紅飆漲6.6%

▲被動元件大廠國巨公司召開完今年第二季法人說明會，財報亮眼，隔天股價大漲。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／國巨提供）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件大廠國巨公司（2327）召開完今年第二季法人說明會，財報亮眼，稅後淨利54.53億元，寫7季以來高點，每股淨利（EPS）13.02元，更寫下近11季新高，31日早盤以743元開出，開盤5分鐘飆漲778元，一度大漲48元，漲幅近6.6%，受投資人矚目。

國巨執行長王淡如在法說會上表示，今年第二季表現優於預期，主要是受惠於AI動能強勁，消費性電子需求也回升。由於AI需求，各應用別的元件使用量正增加中，但國巨還沒專門調查AI營收占比。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國巨認為，目前在PC及筆電等消費性電子方面，固態硬碟（SSD）、伺服器需求皆不錯，車用雖有遞延也持續成長，預估工業下半年將與上半年持平，2025年回溫。整體而言，已經看到訂單積極需求、積壓訂單增加，可以期待下半年成長。

國巨今年第二季營收314.18億元，季增10.2%，年成長17.4%；稅後淨利54.53億元，季增18.3%，年成長46.6%，為7季以來高點，單季每股稅後淨利（EPS）13.02元，寫近11季新高。

觀察應用方面營收占比，其中，工業用占34%，電腦計算與企業系統22%，車用20%，消費12%，電信通訊9%，航太及國防占3%。

國巨上半年營收599.23億元，年成長13.4%；稅後合併淨利100.62億元，年成長28.1%，總計每股稅後淨利（EPS）24.04元，寫下近6年同期新高。