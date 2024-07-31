ETF超火熱！「末日博士」也要來插旗ETF市場　備受華爾街關注

▲曾預言2008年金融海嘯警示而獲得「末日博士」稱號的美國紐約大學經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

曾預言2008年金融海嘯警示而獲得「末日博士」稱號的美國紐約大學經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini），正準備在規模9.4兆美元（約新台幣310兆元）的美國ETF市場裡，發行他名下第一檔ETF。這位華爾街投資老將正要在ETF市場插旗，相關動態備受金融圈矚目。

根據美國證券交易委員會（SEC）文件，阿特拉斯美國基金（Atlas America Fund）將羅比尼列入3位基金經理人之一，將積極管理基金投資於各種資產，包括潛在的美國政府、企業及市政債券、房地產、股票和黃金等，目標是產生穩定的報酬，且具有低波動性、與股市大盤連動低，可以在金融市場受壓期間免受下行風險。

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此外，羅比尼還另外經營以他本人為名的「Roubini Macro Associates」協會，他最近更用自己的名號投入發展ETF。根據彭博報導，Strategas的ETF策略師托德森（Todd Sohn）表示，ETF是資產管理的現在和未來，各式市場參與者（不論是經過考驗的、還是未經考驗的人）都在向這種工具靠攏，試圖擴大投資者客群和收入，「發展ETF未必保證成功，而是靠努力贏來。」

值得注意的是，羅比尼曾在2008年針對房地產泡沫提出危機警告，從那年開始，他的聲名鵲起，華爾街時常關注他的一舉一動。直到現在，他一直懷疑美國股票「可以長期上漲表現」，並經常質疑美國經濟的健康狀況，這也讓人好奇為什麼他要在美國股市發展ETF。

最近，羅比尼共同撰寫了一篇論文，指責美國財政部以降低整個經濟的實際借貸成本的方式操縱債務發行，文章一發表，讓美國財政部長葉倫（Janet Yellen）斷然駁斥指控。

羅比尼是阿特拉斯資本團隊（Atlas Capital Team）共同創辦人，幫助開發投資策略，以防範如通膨失控、氣候變遷及內亂在內的高風險。根據官網指出，他的領導團隊曾在國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）、高盛集團（Goldman Sachs Group）、幣安（Binance）和貝萊德公司（BlackRock）等職場背景任職過。