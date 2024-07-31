英特爾要裁員千人　激勵盤後股價漲逾2%

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《彭博社》報導，英特爾計劃裁減數千名員工來降低成本，以從盈利下滑和市佔損失中恢復過來。受此消息影響，英特爾股價盤後上漲逾2%，最高達到 31.11美元。

英特爾在30日正規交易時段以下跌0.7美元或2.27%、30.13美元作收。

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據知情人士透露，裁員最早可能在本周宣布。英特爾將於週四公佈第二季財報，該公司擁有約11萬名員工，其中不包括正在分拆的部門的員工。

英特爾執行長Pat Gelsinger在研發上投入巨資，希望改進英特爾的技術並幫助其恢復在半導體行業的主導地位。該公司曾經的主導地位在基辛格的前任領導下受到侵蝕，因為AMD等競爭對手已經迎頭趕上並佔領了市場份額。

以NVIDIA公司為首的其他晶片製造商在開發利潤豐厚的半導體方面已取得了領先地位，這些半導體專為要求苛刻的人工智慧相關任務而設計。英特爾還面臨其主要業務筆記型電腦和桌上型電腦晶片需求不均的問題。

基辛格押注英特爾可以改進其技術，因此開始計劃建造工廠為其他晶片製造商生產半導體。上週，英特爾聘請美光科技公司的 Naga Chandrasekaran 擔任全球首席營運長，讓他負責公司的整體製造工作。

英特爾宣布自 2022 年 10 月開始裁員後，到 2023 年年底將員工人數減少約 5 % ，至 124,800 人。該公司預計，到 2025 年，這些成本削減將節省高達 100 億美元。

分析師預計，英特爾將報告第二季營收與去年同期持平。根據華爾街估計，2024 年下半年成長將小幅回升，全年總銷售額將成長 3%，達到 557 億美元。這將是自 2021 年以來首次年度收入成長。