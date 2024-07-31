日央升息！日圓現鈔「0.2176」　10萬台幣開獎後多換4000日圓

▲日圓現鈔價波動劇烈。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本央行今（31日）宣布升息，日圓匯價閃見151字頭，台銀日圓現鈔牌告價也出現劇烈波動，從早盤最高0.2195，午盤政策公告後重回0.2176，變動幅度劇烈，10萬台幣在今日早、午盤換匯價差近4000日圓，交易員直呼「三溫暖」行情來臨，有換匯需求的民眾需特別注意。

若以10萬元台幣買日圓估算，今日早盤現鈔最差換匯價0.2195，只能換到45萬5580日圓；午盤換匯價來到0.2176，可換到45萬9558日圓，短短3個小時價差3978日圓，相當於3碗1000日圓的拉麵。

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不過若以7月11日史上最甜日圓換匯價0.2046相較，當時10萬台幣可換48萬8758日圓，今日早上9點半少換33178日圓，若能忍到中午才換匯，僅少換29200日圓。

台銀日圓現鈔賣出價在今日早上9點33分一度掛出0.2195的牌告，為今年以來最差價格，不過在中午12點日本央行升息訊息傳出後，日圓、台幣雙雙走升，日圓兌美元閃見151字頭，報151.56，隨後拉回至153；台北外匯市場公告新台幣兌美元今天中午暫收32.871元，貶2.5分，成交金額12.39億美元。

匯銀主管表示，日圓急拉，但台幣表現相對穩定，台銀日圓牌告換匯價有喘息的空間，下一波要看美國聯準會明（8月1日）公布利率會議結果，市場也緊盯相關影響。