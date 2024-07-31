旺宏法說釋利多　股價衝漲停、成交量登台股第二

▲旺宏總經理盧志遠。（圖／旺宏提供）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體大廠旺宏（2337）昨日舉行法說會，儘管仍處於虧損，但釋出展望樂觀，認為第三季後會逐季轉好，下半年也會比上半年好，在利多帶動下，今日股價直衝漲停，成交量更寫台股第二，僅次群創，截至上午11點30分，成交量已破10萬張。

旺宏今日股價在法說會利多帶動下，開盤沒多久在買單湧進下，股價衝上漲停鎖死，上漲2.65元來到29.4元，成交量也破10萬張，僅次台股成交量冠軍群創。

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旺宏第二季營收64.56億元，季增12%；營業毛利及營業毛利率分別為19.36億元及30.0%。營業毛利雖較前一季增加69%，但較去年同期減少8%。營業淨損及營業淨利率分別為5.12億元及-7.9%。營業淨損雖較前一季減少61%，但較去年同期增加207%。本季稅後淨損為2.86億元，基本每股虧損為0.15元，每股淨值為24.89元。

展望第三季，旺宏總經理盧志遠也指出，Q3 ROM業績有望較Q2倍增，預期第三季會比第二季好，下半年也會比上半年好。

除此之外，盧志遠也指出，旺宏192層3D NAND今年Q4將完成產品認證，開始出貨給客戶應用，3D NOR Flash產品則預計今年11月供應給客戶，明年開始大量出貨銷售。