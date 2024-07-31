達飛旗下正利航業船隻在釜山擱淺　正利已非台籍公司

▲法國達飛航運旗下的正利航業，原是台灣的老招牌貨櫃船公司。（圖／翻攝自達飛官網）

記者張佩芬／台北報導

法國達飛航運亞洲子公司正利航業(CNC Line) 營運的一艘貨櫃船本月月28日在韓國釜山發生擱淺事件，至今仍停泊在釜山港，其在台總代理達飛通運表示目前還無法查到船上是否有台灣的貨載。正利航業原是我國籍船公司，2007年被達飛併購，2019年併入達飛另一家子公司美國總統輪船公司(APL)，改為新加坡公司，但仍以正利品牌營運。

正利航業成立於1971年，由周克勤創辦，是台灣經營亞洲定期航線歷史最悠久的船公司之一，在他過世之前，公司原已經準備將股票上市，已經上了興櫃，但他過世後，擔任學者的獨子周宜強決定將公司賣給達飛，達飛接手後曾經禮聘前陽明海運董事長盧峰海擔任過董事長。

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據了解，當時達飛併購正利，除了要擴充亞洲區間航線，也想藉以經營兩岸航線，但兩岸航線拓展並不順利。正利併入美國總統輪船公司後，仍維持正利品牌，在台業務委由台灣達飛通運代理及經營。

據韓國海岸警衛隊稱，當地時間凌晨2點05分，1900箱(20呎櫃)的船隻「Sky Challenge」在靠泊時撞上了防波堤，根據準普爾全球公司的船舶追蹤數據顯示，該船剛在韓國港口加註燃料。

EconDB的數據顯示，「Sky Challenge」是往返釜山、光陽、仁川、胡志明市、林查班、曼谷、媽灣和香港的NKT航線的三艘船舶之一。船員都已被救起，也沒有燃油洩漏狀況。