雲豹能源價差107.2元「累計跌幅28.03%」！被列入11檔注意股名單

▲證券交易所公布11檔注意股，其中，雲豹能源被列入其中。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所31日公布11檔注意股，其中，雲豹能源（6869）最近6個營業日累積收盤價跌幅達28.03%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達107.2元，被列入注意股名單。

雲豹能源上周飆上330元新高後急轉直下，股價一路下跌，最新收盤價為217.5元，根據證交所資訊，雲豹能源7月31日的周轉率為12.52%，6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達107.2元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，被列入注意股。

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另外京城（2524）因最近6個營業日累積收盤價漲幅達33.66%，且7月31日成交量為最近60個營業日日平均成交量8.17倍，最近90個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達164.03%；7月30日最近6個營業日當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率74.3%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率80.9%，也被列入注意股。

欣巴巴（9906）因最近6個營業日累積收盤價漲幅達27.17%，且7月31日成交量為最近60個營業日日平均成交量5.23倍；最近30個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達119.27%，被列入注意股。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：錸德（2349）、盟立（2464）、一詮（2486）、聯上發（2537）、訊舟（3047）、大量（3167）、昇陽半導體（8028）、明輝-DR（911608）。