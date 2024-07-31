26萬股民歡慶！00881配1元破紀錄　年化配息率逾8%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

規模540億元、排名第10大的國泰台灣5G+ ETF(00881)今（31日）半年配息結果出爐，每股配1元，刷新配息紀錄，以00881今日收盤價24.31元估計，年化配息率達8.23%，26萬股民嗨翻。

00881基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第三季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約2%，不過進入第四季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。

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蘇鼎宇指出，蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。

00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電，今(31)日兩間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情，每股約24元(7/30)，投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。