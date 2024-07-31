輝達AI超級晶片送樣「台廠迎拉貨潮」！童子賢：出貨熱鬧強強滾

▲和碩董事長童子賢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

針對輝達（NVIDIA）全新一代Blackwell架構的AI超級晶片將在本周送樣，和碩（4938）董事長童子賢31日表示，AI是非常重要的新產業趨勢，看好未來一兩年，AI PC、AI手機等終端裝置都會非常熱鬧，也會帶動雲端設備伺服器，他形容出貨狀況「很熱鬧，強強滾」。

輝達新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，輝達執行長黃仁勳7月29日於美國丹佛出席SIGGRAPH大會時證實此事，他指出，輝達已在本周送出Blackwell樣品，將是今年推出的第一套全新晶片架構。市場也看好台廠供應鏈，將受惠此熱潮。

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針對此事，童子賢出席2024「台灣企業領袖100強」頒獎典禮時，也被問到關於Blackwell架構的AI伺服器進展及後續趨勢。

童子賢說，AI是一個非常重要新的產業趨勢，在2022年12月ChatGPT流行之前，許多人對AI都覺得「只是一個陌生的工具」，以為只有工程師、科學家、設計師才會使用AI，而一般人不會用，如今普羅大眾已很普及使用AI對話，可見「AI民主化早就開始落實了」，每個人都有機會使用AI，而非專業人員接觸而已。

「這種趨勢將加速AI產業成長，甚至是爆炸性成長。」童子賢指出，目前邊緣運算裝置已經有不少AI應用，像是AI PC的推出，就讓新型CPU（中央處理器）、NPU（神經網路處理器）出現，包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）都不斷推出新產品，未來一兩年AI PC、AI手機，以及有AI概念的終端裝置，都會非常熱鬧。

童子賢說，終端操作可以在筆電、手機上享受AI功能，但也有一些運算比較複雜，或需要高速運算，就會往雲端執行，因此像是Blackwell這種AI伺服器，就要負起重責大任。

他認為，AI從半導體、零組件、手機、筆電、雲端伺服器、AI運算相關設備，都會有一波熱潮，包括水冷式散熱模組產業，也會跟著崛起，「如果要形容出貨狀況，就是很熱鬧、強強滾。」