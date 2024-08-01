台積電員工薪酬中位數250萬　離職率3.7%較往年降低

▲台積電員工薪酬中位數250萬，全體員工離職率也降至3.7%。（圖／記者施怡妏攝）

文／中央社

台積電最新版永續報告書今天出爐，據統計，民國112年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣250萬元，較111年233萬元微增，1年內新進員工離職率自111年的15%降至8.9%，全體員工離職率也降至3.7%。

台積電指出，因應科技演變與新世代人才崛起，除深耕 先進製程技術，也積極培育、招募及留任人才，為研發、製造與客戶服務挹注創新能量，支持公司擴展全球化布局，持續維持長期競爭優勢。去年全球共招募6133名新進員工、新增3394個優質工作機會，員工總數達7萬7045人。

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台積電表示，透過提供具競爭力的薪酬、優於法令的福利制度及安全健康的工作環境， 以期提升員工敬業度及對公司的歸屬感，並藉由新人關懷措施助其更快融入職場生活、發揮所長，降低新進員工離職率。

台積電指出，整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。112年度台灣廠區及采鈺公司新進碩士畢業工程師平均整體薪酬高於200萬元；直接員工平均整體薪酬高於100萬元，每月平均收入高於台灣基本工資的4倍。全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為250萬元，台積電總裁魏哲家總體薪酬約為219倍。

據統計，台積電1年內新進員工離職率8.9%，順利達成不超過14.5%的目標；今年目標為不超過14%，119年目標為不超過10%。

台積電全體員工離職率3.7%，較往年降低，111年為6.7%，並低於5%至10%的目標。台積電表示，主要是受就業市場景氣影響，並將目標自5%至10%，調整為不超過10%。