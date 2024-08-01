美聯儲維持「利率不變」符合預期　暗示9月可能降息

快訊／132萬股民嗨翻！00878配0.55元創新高 年化配息率逾9%

擁有132萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）今（31日）公告第16次季配息，每股配發0.55元，再破紀錄，以今（31）收盤價22.97元計算，年化配息率9.6%。

日央放鷹！日圓兌美元驚見150 台幣換「0.2215」刷8個月最差價

日本央行放鷹威力擴散，日圓兌美元匯價見150字頭，為4月以來首見，台銀日圓現鈔牌告價在今（31日）下午近4點左右掛出「0.2215」，刷8個月最差換匯價，一樣是拿10萬台幣換日圓，今年7月11日最甜價「0.2046」和今日下午最差牌告相較，少換逾3.7萬日圓，相當於少吃37碗價值1000日圓的拉麵。

聯發科第二季每股賺16.19元「年增逾6成」 毛利率48.8%

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會並公佈第二季財報，第2季營收為1272.71億元， 季減 4.6%，年增29.7%。營業毛利為621.36億元，季減 11.1%，年增33.2%，毛利率為 48.8%，季減3.6 個百分點，本期淨利為259.55億元，較前一季減少18%，較去年同期增加62%，每股盈餘為16.19 元。

美股7巨頭跳水！20天市值蒸發66兆元 相當於跌掉「一個Google」

美國股市今年上半年強勢上漲，不過，近期大型科技股出現拋售潮，資金轉而投向中小型價值個股，導致科技股紛紛跌落，其中，「美股七巨頭」（The Magnificent 7）自7月11日以來，市值已蒸發逾2兆美元（約新台幣66兆元），股價下跌程度相當於跌掉了「一個Google公司」的市值。

26萬股民歡慶！00881配1元破紀錄 年化配息率逾8%

規模540億元、排名第10大的國泰台灣5G+ ETF(00881)今（31日）半年配息結果出爐，每股配1元，刷新配息紀錄，以00881今日收盤價24.31元估計，年化配息率達8.23%，26萬股民嗨翻。

聯電Q2 EPS 1.11元、毛利率衝上35.2% Q3晶圓出貨有望再成長

晶圓代工大廠聯電（2303）今(31)日舉行法說會，並公佈2024年第二季營運報告，合併營收為新台幣568億元，較上季的546.3億元成長4%。與去年同期相比，本季的合併營收成長0.9%。第二季毛利率達到35.2%，超出原先預期，歸屬母公司淨利為新台幣137.9億元，普通股每股獲利為新台幣1.11元。

出口擴增不如預期 主計總處下修Q2經濟成長率至5.09％

主計總處今（31）日公布，今年Q2經濟成長率概估為5.09％，較5月預測數5.18％減少0.09個百分點，主要是因為商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現優於預期，抵銷部分降幅。

「月月配ETF」00944擬配發0.058元 年化配息殖利率4.67%

根據野村投信31日公告，「月月配」野村趨勢動能高息（00944）7月每受益權單位預估配發金額為0.058元，依照7月31日收盤價14.9元估算，單月配息殖利率約0.39%，年化配息殖利率4.67%，實際配發金額將於8月14日計算並公布，除息日為8月16日，領息日為9月12日。

聯發科估Q3營收持平 全年財務目標不變

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會，針對第三季展望，蔡力行表示，聯發科預期第三季營收以美金對台幣匯率 1 比 32.3 計算，將介於1235億元到1324億元之間，較上一季下滑3%至成長 4%，較去年同期成長12%到20%。營業毛利率預估為47% ± 1.5%，季度費用率預估為30% ± 2%。

友達Q2地震影響每股損失0.03元 本業成功轉虧為盈

面板大廠友達（2409）今日舉行法說會，並公佈第二季合併財報，第二季合併營業額為743.3億元，季增25%，年增17.4%，毛利率11.2%，營利率為0.1％，歸屬母公司業主之淨損為2.3億元，基本每股損失為0.03元。